Dünyanın en zehirli yılanı, yavruları olan tavuğun yuvasını bastı! Sonrası inanılmaz - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın en zehirli yılanı, yavruları olan tavuğun yuvasını bastı! Sonrası inanılmaz

26.12.2022 17:27
Dünyanın en zehirli yılanı, yavruları olan tavuğun yuvasını bastı! Sonrası inanılmaz

Dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinen kobra, yavruları olan bir tavuğun yuvasını bastı. Yılana karşı cesur bir duruş sergileyen tavuğun, yavrularını ölüm pahasına koruması gözleri yaşarttı. Videoya "İşte anne yüreği" yorumları yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde adeta tıklanma rekoru kırdı. Söz konusu videoda, kobra yılanı olduğu belirtilen bir yılan, yavruları olan tavuğun yuvasına baskın gerçekleştiriyor.

ÖLÜM PAHASINA YAVRULARINI SAVUNDU

Yılanın karşısında dimdik duran tavuk, ölüm pahasına yavrularını yılana yem etmedi. Yılanın saldırıya geçeceğini hissetmesinin ardından karşı saldırıda bulunan tavuk, yılanı püskürtmeyi başardı.

"İŞTE ANNELİK"

Sosyal medya kullanıcılarından tam not alan video, "İşte annelik, helal olsun" gibi yorumlar aldı. Kobra yılanlarının tek ısırıkta 20 kişiyi öldürebilecek güçte zehir salgıladığı biliniyor.

YORUMLAR
500

Horoz Dövüşü, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dünyanın en zehirli yılanı, yavruları olan tavuğun yuvasını bastı! Sonrası inanılmaz - Son Dakika


Son Dakika
17:17 Gözler EYT ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdede! Yılın son Kabine Toplantısı başladı
17:12 Memur ve emeklinin 2023'te alacağı en düşük maaşlar! Enflasyona göre 3 farkı hesaplama yapıldı
17:04 Galatasaray'ın yıldızından ekonomi yorumu: Hepimiz zor günlerden geçiyoruz
16:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Seçime girmeyebilir
16:33 Ayşegül Yıldız'dan yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı: Babam hayatta olmasaydı Tatlıses ile olmayabilirdim
16:33 Mohamed Salah, Noel paylaşımıyla Müslüman hayranlarını kızdırdı! Birer birer takipten çıkıyorlar
16:08 Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yaylım ateşi!
16:01 Korkunç cinayeti mahkemede itiraf etti: Cinsel içerikli konuşma yaparken ateş ettim
15:58 İspanya'da nehre uçan yolcu otobüsünde can kaybı sayısı 6'ya çıktı
15:53 Bilecik'te hakkında kayıp ilanı verilen yaşlı kadın, apartmanın bahçesinde ölü halde bulundu! Ölüm detayı ise yürek yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2022 17:27:37. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyanın en zehirli yılanı, yavruları olan tavuğun yuvasını bastı! Sonrası inanılmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement