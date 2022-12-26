Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde adeta tıklanma rekoru kırdı. Söz konusu videoda, kobra yılanı olduğu belirtilen bir yılan, yavruları olan tavuğun yuvasına baskın gerçekleştiriyor.
Yılanın karşısında dimdik duran tavuk, ölüm pahasına yavrularını yılana yem etmedi. Yılanın saldırıya geçeceğini hissetmesinin ardından karşı saldırıda bulunan tavuk, yılanı püskürtmeyi başardı.
Sosyal medya kullanıcılarından tam not alan video, "İşte annelik, helal olsun" gibi yorumlar aldı. Kobra yılanlarının tek ısırıkta 20 kişiyi öldürebilecek güçte zehir salgıladığı biliniyor.
Son Dakika › Yaşam › Dünyanın en zehirli yılanı, yavruları olan tavuğun yuvasını bastı! Sonrası inanılmaz - Son Dakika