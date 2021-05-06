Dünyanın en zengin 4. insanı Bill Gates ve eşi boşanma kararı aldı! İşte büyük aşkın bilinmeyenleri

27 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Bill Gates ve Melinda Gates ayrılık kararının ardından nasıl bir mal paylaşımı yapacakları merak konusu oldu. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda ise Forbes verilerine göre 124 milyar dolar serveti bulunan dünyanın en zengin 4. insanı Bill Gates ile Melinda Gates'in tanışma ve evlilik hikayelerine yer verildi.