Dünyanın en zengin 4. insanı Bill Gates ve eşi boşanma kararı aldı! İşte büyük aşkın bilinmeyenleri
06.05.2021 16:08
Kişisel Twitter hesabından açıklama yaparak 27 yıldır evli olduğu Melinda Gates ile yollarını ayırma kararı aldıklarını açıklayan Bill Gates'in, 124 milyar dolar serveti nasıl paylaşacağı merak konusu olmuştu. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda, çift hakkında bilinmeyenler anlatıldı.
27 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Bill Gates ve Melinda Gates ayrılık kararının ardından nasıl bir mal paylaşımı yapacakları merak konusu oldu. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda ise Forbes verilerine göre 124 milyar dolar serveti bulunan dünyanın en zengin 4. insanı Bill Gates ile Melinda Gates'in tanışma ve evlilik hikayelerine yer verildi.
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