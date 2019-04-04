Dünyanın En Zengin 9 Milyarder Dilencisi! Gözlerinize İnanamayacaksınız.
1 saat önce
Sizce dilenciler biz çalışan insanlardan zenginler mi? Eğer dilencilerin zengin olduklarını düşünmüyorsanız, videoyu izledikten sonra bu konudaki fikirleriniz büyük ölçüde değişecek.
Sizce dilenciler biz çalışan insanlardan zenginler mi? Eğer dilencilerin zengin olduklarını düşünmüyorsanız, videoyu izledikten sonra bu konudaki fikirleriniz büyük ölçüde değişecek. İşte karşınızda dünyanın en zengin 9 dilencisi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:02 Kaynak: Youtube
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