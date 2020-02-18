Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'tan iklim krizi ile mücadeleye 10 milyar dolar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'tan iklim krizi ile mücadeleye 10 milyar dolar - Son Dakika Dünya

Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'tan iklim krizi ile mücadeleye 10 milyar dolar

7 saat önce

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos iklim krizi ile mücadele için kendi servetinden 10 milyar dolarlık fon oluşturacağını açıkladı.

Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'tan iklim krizi ile mücadeleye 10 milyar dolar, System.String[]

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos iklim krizi ile mücadele için kendi servetinden 10 milyar dolarlık fon oluşturacağını açıkladı.


Pazartesi günü Instagram hesabından yaptığı açıklamada Bezos, yaz aylarından itibaren konuyla ilgili çalışan bilim insanlarına, aktivistlere ve sivil toplum kuruluşlarına bu fondan hibe verilmeye başlanacağını duyurdu.

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Jeff Bezos, Instagram, Amazon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:49 
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