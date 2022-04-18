Dünyanın en zengin insanı Elon Musk: Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum - Son Dakika
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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk: Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum

18.04.2022 12:37
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk: Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bir evi olmadığını ve arkadaşlarının boş odalarında kaldığını söyledi. Musk, ayrıca tatil de yapmadığını ifade ederek; zamandan tasarruf etmek için bir uçağa sahip olduğunu belirtti.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, yaptığı açıklamada, evinin olmadığını ve kalacak yer olarak arkadaşlarının boş odalarını kullandığını söyledi. Yine Musk'ın açıklamalarına göre, yatı da yok ve tatil de yapmıyor ancak zamandan tasarruf etmek için bir uçağı var.

ZENGİN AMA EVİ YOK

Elon Musk bu açıklamaları, TED konferans başkanı Chris Anderson ile yayınlanan bir video röportajında yaptı. Musk'ın yorumları, dünyanın en zengin insanı olmasına rağmen kalıcı bir evi olmadığının ilk teyidi oldu. Musk'ın arkadaşları, onun tutumlu alışkanlıkları hakkında uzun süre yorum yaptı.

EV SAHİBİ OLMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTi

Mayıs 2020'de tüm mal varlığını satma niyetini ve "ev sahibi olmayacağını" tweetledi. Insider, Ağustos 2021'de, Musk'ın SpaceX'ten kiraladığı 50.000 dolarlık prefabrik küçük bir evde yaşadığının düşünüldüğünü bildirdi.

Dönem dönem Musk'ın sevgilisi olan Grimes da Vanity Fair ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, "bazen yoksulluk sınırının altında" yaşadığını söyledi ve delik olmasına rağmen yatak almayı reddettiğini ifade etti.

"BU GECE NEREDE KALACAĞIM"

Google'ın kurucu ortağı ve dönemin CEO'su Larry Page, 2015'te Musk, Silikon Vadisi'ni ziyaret ettiğinde bazen Page'e e-posta gönderip "Bu gece nerede kalacağımı bilmiyorum. Gelebilir miyim?" dediğini söyledi.

Musk'ın kişisel servetinin çoğu Tesla'daki hissesine bağlı.

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Tesla Motors, Elon Musk, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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