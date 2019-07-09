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Dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un yatı 'Flying Fox' Muğla...

22 dakika önce

Dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un yatı 'Flying Fox' Muğla kıyılarında dolaşıyorMUĞLA - Dünyanın en zengin iş adamı olarak bilinen Amazon'un sahibi 55 yaşındaki Jeff Bezos'un süper lüks yatı Flying Fox, Marmaris Selimiye'den sonra Datça açıklarında seyrediyor.

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Dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un yatı 'Flying Fox' Muğla kıyılarında dolaşıyor
MUĞLA - Dünyanın en zengin iş adamı olarak bilinen Amazon'un sahibi 55 yaşındaki Jeff Bezos'un süper lüks yatı Flying Fox, Marmaris Selimiye'den sonra Datça açıklarında seyrediyor.
Süper lüks yatın Muğla kıyılarından sonra yolculuğunun Süveyş Kanalı'nı takip ederek Mısır, Yemen ve Umman olduğu öğrenildi. Almanya'da 2106 yılında üretilen 'Flying Fox' isimli süper lüks yat, 136 metre uzunluğunda, 22,5 metre genişliğinde ve 12 metrelik yüzme havuzuna sahip olurken, mega yatta iki de helikopter pisti bulunuyor. 11'i VIP olmak üzere 36 kabinin bulunduğu yatta 22 misafir ve yaklaşık 50 mürettebat bulunuyor. Datça açıklarında görüntülenen 'Flying Fox' isimli Amazon'un sahibine ait mega yatta ebeveyn banyolarının yanı sıra özel teras bölümü de mevcut. Yatın üzerinde bir helikopter hazır bekletiliyor.
Datça Belediyesinden esprili çaya davet
Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a ait lüks yat Datça açıklarında görüntülendi. Datça Belediyesi ise, Bezos'la ilgili yaptığı ilginç paylaşımda, "Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un yatı 'Flying Fox' Muğla...
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
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Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un lüks yatı Türkiye'de Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'nda TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Teklifin kabul edilecek bir yanı yok Türkiye kavrulurken, Erzincan'da kar yağdı

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