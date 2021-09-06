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Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor - Son Dakika

Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor

06.09.2021 10:49
Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor, System.String[]

Milyarder iş insanı Jeff Bezos ve Yuri Milner, yaşlanmayı durdurmak ve ölümsüzlüğü bulmak için büyük çaba harcıyor. İkili, 'hücre yenileme programı' sunan biyoteknoloji firmasını finanse ettiklerini açıkladı. 57 yaşındaki Bezos, daha önce yaşlanma karşıtı Unity Biotechnology'ye yatırım yapmıştı.

Milyarderler Jeff Bezos ve Yuri Milner, yaşlanmayı durdurup, ölümsüzlüğü getirecek bir biyoteknoloji firmasını finanse ettiklerini açıkladı.

ŞU ANA KADAR 270 MİLYON DOLAR TOPLANDI

Bezos ve Milner tarafından desteklenen Altos Labs, bu yılın başında ABD ve İngiltere'de kuruldu. Firma, yaşlanmayı durdurmak için 'hücre yenileme programı' teknolojisini geliştiriyor. Jeff Bezos ve Yuri Milner gibi isimlerin de desteklediği proje için şu ana kadar en az 270 milyon dolar toplandı.

NOBEL ÖDÜLLÜ İSİMLER DE VAR

Altos Labs, yaşlanma karşıtı, yeniden hücre programlarına öncülük eden bir kurum olarak öne çıkarken, bu proje için kurulan ekibin başında 2012 Nobel Ödüllü Dr. Shinya Yamanaka yer alıyor.

Atlos Labs'te görev yapmaya başlayan isimler arasında California Salk Enstitüsü'nde çalışan ve hücre yenileme teknolojisine öncülük eden isimlerden İspanyol biyolog Dr. Juan Carlos Izpisua Belmonte de yer alıyor.

POTANSİYEL BİR "YAŞAM İKSİRİ"

2016 yılında bu ikili öncülüğünde embriyonik kök hücre tekniği geliştirildi ve ilk kez fareler üzerinde uygulandı. Technology Review dergisi, deneyden sonra Izpisua Belmonte'nin yeniden programlama tekniğini potansiyel bir 'yaşam iksiri' olarak adlandırdığını bildirdi.

Ne Bezos ne de Milner, yaşlanma karşıtı çözümler arayan laboratuvarlara yatırım yapmaya yabancı isimler değil. Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan 57 yaşındaki Bezos, daha önce yaşlanma karşıtı Unity Biotechnology'ye yatırım yapmıştı.

Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor

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Son Dakika Dünya Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor - Son Dakika Dünya


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