Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un uzay yolculuğu başarıyla tamamlandı

Uzay turizminde iddialı İngiliz milyarder Richard Branson'ın ardından Jeff Bezos da uzaya gitti. 57 yaşındaki Bezos, sahibi olduğu Blue Origin şirketinin roketi ile tarih yazdı.

UZAY ARACI, 76 KİLOMETRE YÜKSEKLİKTE ROKETTEN AYRILACAK

Bezos'un hayalini gerçekleştirdiği deneyiminde kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen de yanında yer aldı. New Shepard ismi verilen uzay aracı, 76 kilometre yükseklikte roketten ayrılacak ve dört mürettebatı taşıyan kapsül, 106 kilometre yüksekliğe kadar yolculuğuna devam etti.

BAŞARIYLA DÖNDÜLER

Bezos ve beraberindekiler 4 dakika boyunca yerçekiminin olmadığı uzay boşluğunu deneyimleyip dünyaya geri döndü. Yolculuk toplamda 11 dakika sürdü.

"MERAK EDİYORUM"

Bezos, tarihi uçuş öncesi "Heyecanlıyım. İnsanlar bana gergin olup olmadığımı soruyor. Gergin değilim ama merak ediyorum. Neler öğreneceğimizi merak ediyorum" sözleriyle duygularını anlatmıştı.