Dünyanın En Zorlu Yarışı Dakar Rallisi Başlıyor

Dünyanın en zorlu off road maratonu kabul edilen Dakar Rallisi'nde heyecan 6 Ocak pazar günü başlayacak. Red Bull açıklamasına göre, kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu, dünyanın en zorlu off road maratonu Dakar Rallisi'nde heyecan pazar günü başlıyor.Bu sene 41. yılını kutlayacak ralli 6-17 Ocak'ta Peru'da düzenlenecek. Ralliye yine dünyanın en hızlı ve cesur pilotları katılacak.Düzenlendiği ilk yıl olan 1978'den beri ilk kez tek bir ülkede gerçekleşecek olan Dakar Rallisi'nde Peru ve çevresinde yaklaşık 3 bin kilometre boyunca mücadele edecek olan ekipler daha önce hiç karşılaşmadıkları kadar kum tepesi ile tanışacaklar. Özellikle 4. ve 5. günlerinde yarışçıları zorlayacak olan rallinin yaklaşık yüzde 70'i kum alanlarından oluşacak. Yarışın tüm heyecanı 7 Ocak'tan itibaren Red Bull TV 'de yaşanacak.Dakar Rallisi, her yıl olduğu gibi hem usta isimleri hem de sürpriz yapabilecek yarışçıları bir araya getirecek. Red Bull Desert Wings'in başarılı sporcuları yine ralliye damga vuracak.Ünlü sporcular yarışacakAçıklamada verilen bilgilere göre, 20 Dakar şampiyonluğu bulunan üç eski şampiyon Carlos Sainz, Cyril Despres ve Stephane Peterhansel yeni takımları X-raid MINI JCW Tem ile otomobil kategorisinde yine şampiyonluğun en büyük adayı.Bu kategoride Dakar'ı daha önce iki kez kazanan Nasser Al-Attiyah ve Giniel de Viliers de zafer kovalayacak. Dünya Ralli Şampiyonası'nın efsane pilotu Sebastien Loeb yine Dakar Rallisi'nde yarışacak. Bağımsız olarak Dakar'a katılan Fransız sporcu, Red Bull destekli Peugeot 3008DKR'nin direksiyonunda yarışacak. Kamyon ve motosiklet kategorilerinde de Red Bull Desert Wings ekibinin iddialı isimleri var. Kamyon kategorisini uzun yıllardır domine eden Blue Armada of Team Kamaz Master bu sene de en büyük favorilerden. Organizasyonun Güney Amerika 'ya taşınmasından beri 8 kez Dakar'ı kazanan Rus ekipte Eduard Nikolaev ve takım arkadaşları Ayrat Mardeev, Dmitry Sotnikov ve Andrey Karginov yine şampiyonluk istiyor. Motosiklet kategorisinde ise Toby Price, Sam Sunderland ve Matthias Walkner Red Bull KTM adına yarışacak. Şampiyon sporcular, takımları Red Bull KTM'in 17. Dakar zaferini kazanıp rekor kırmasına vesile olmak istiyorlar. Bu isimlerin yanı sıra Luciano Benavides ve motosiklet kategorisinin en hızlı kadın yarışçılarından Laia Sanz da Dakar'da yer alacak.17 kadın pilot yarışacakDakar Rallisi'nde bu sene 17 kadın pilot da mücadele edecek. İspanya 'dan 4, Almanya Hollanda , Çekya ve Peru'dan 2 kadın pilot kum tepelerinde tozu dumana katacak. Bolivya Paraguay ve Rusya 'dan da birer kadın pilot Peru'da yarışacak.