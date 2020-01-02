Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi başlıyor - Son Dakika

Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi başlıyor

6 saat önce

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde heyecan 5 Ocak'ta başlıyor.

Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi başlıyor, System.String[]

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde heyecan 5 Ocak'ta başlıyor. 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'dan başlayacak yarışın başlangıç noktası Kızıl Deniz'in kıyısındaki Cidde olacak.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 42'nci kez düzenleniyor. Sporcular Dakar Rallisi'nde yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edecek. Rallide her yıl olduğu gibi motosiklet, otomobil, kamyon ve A TV araçları olmak üzere 4 farklı klasmanda yarışlar düzenlenecek. 10 yıl aranın ardından ilk kez Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden başlayacak. Dakar Rallisi'nin tüm heyecanı 4 Ocak'taki ön yayınla birlikte her gün Red Bull TV'den Türkçe altyazılı yayınlanacağı belirtildi.

12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek Dakar Rallisi'nde bitiş noktası da Qiddiya olacak. Yüzde 75'inin kumda geçeceği Dakar Rallisi'nde pilotların bitişi görebilmek için ayrıca sarp ve dik kayalıkları da aşması gerekecek.

Geçen yıl otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah, motosiklette bir diğer Red Bull Toby Price, kamyonda ise Kamaz Master pilotu Rus Eduard Nikolaev zirvede yer alırken, ATV'de birinci Nicolas Cavigliasso olmuştu.

(İHA)

Suudi Arabistan, Red Bull, Dakar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Market poşetleri yeni yılda 30 kuruşa satılacak
Asgari ücrete yapılan zam sonrası kıdem tazminatına da yüzde 15 zam yapıldı ORC'nin, Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı

Son Dakika Haberleri
19:22 İzmir'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler toprağa verildi - Son Dakika
19:20 Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD Başkanı Trump'a diyalog çağrısı Açıklaması - Son Dakika
19:18 Lübnanlı avukatlardan Nissan'ın eski yöneticisi hakkında suç duyurusu - Son Dakika
19:18 Kayserispor basın sözcüsü tokgöz: transferleri kampa yetiştirmeye çalışacağız - Son Dakika
19:18 Tunus'ta yeni kabinede görev alacak isimler açıklandı - Son Dakika
18:34 Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Son Dakika
18:24 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 19:22:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]