Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi'nde rota belli oldu

Dünyanın en zorlu yarışı olarak değerlendirilen ve geçen yıl otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz'ın şampiyon olduğu yarışta 2021'in rotası açıklandı. Geçen sene olduğu gibi yine sadece Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek Dakar Rallisi, biri özel olmak üzere 12 etaptan oluşacak. Kızıl Deniz'in kıyısındaki Cidde'den başlayacak yarış 15 Ocak 2021'de yine burada noktalanacak.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, bu sene 43. kez düzenlenecek. Sporcuların kazanmak kadar tamamlamayı da hedefledikleri yarış, 3 Ocak 2021'de başlayacak. Dakar Rallisi'nin heyecanı ise şimdiden başladı. Her yıl olduğu gibi motosiklet, otomobil, kamyon ve ATV araçları olmak üzere 4 farklı klasmanda şampiyonların arandığı rallinin 2021 rotası açıklandı.

Dünyanın en zorlu yarışı, geçen sene olduğu gibi bu sene de Suudi Arabistan topraklarında gerçekleştirilecek. Startının Kızıl Deniz kıyısındaki Cidde'den verileceği Dakar Rallisi'nde araçlar biri özel almak üzere 12 etabı geride bırakmaya çalışacaklar. Dakar Rallisi, 15 Ocak 2021'de yine Cidde'de tamamlanacak.

Geçen yıl otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz kariyerinin 3. Dakar Rallisi şampiyonluğuna erişirken, diğer Red Bull sporcuları Nasser El-Attiyah ikinci, Stephene Peterhansel ise üçüncü olmuştu. Kamyon kategorisinde ise geçilmez Kamaz Master, Dakar Rallisi'nde zirveyi kimseye kaptırmamıştı. - İSTANBUL