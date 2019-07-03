Dünyanın geleceği: Arktik

Eski Yunan'ın en önemli kaşiflerinden Pytheas'ın gördüğü kutup ayılarından esinlenerek Arctos yani "Ayı" adını verdiği Arktik, dünyanın kaderini de belirleyecek.

Eski Yunan'ın en önemli kaşiflerinden Pytheas'ın gördüğü kutup ayılarından esinlenerek Arctos yani "Ayı" adını verdiği Arktik, dünyanın kaderini de belirleyecek.

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