Dünyanın geleceği: Arktik
25 dakika önce
Eski Yunan'ın en önemli kaşiflerinden Pytheas'ın gördüğü kutup ayılarından esinlenerek Arctos yani "Ayı" adını verdiği Arktik, dünyanın kaderini de belirleyecek.
Eski Yunan'ın en önemli kaşiflerinden Pytheas'ın gördüğü kutup ayılarından esinlenerek Arctos yani "Ayı" adını verdiği Arktik, dünyanın kaderini de belirleyecek.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:22
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