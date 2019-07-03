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Dünyanın geleceği: Arktik

25 dakika önce

Eski Yunan'ın en önemli kaşiflerinden Pytheas'ın gördüğü kutup ayılarından esinlenerek Arctos yani "Ayı" adını verdiği Arktik, dünyanın kaderini de belirleyecek.

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Eski Yunan'ın en önemli kaşiflerinden Pytheas'ın gördüğü kutup ayılarından esinlenerek Arctos yani "Ayı" adını verdiği Arktik, dünyanın kaderini de belirleyecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:22 
Ekonomi
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