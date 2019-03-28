Son Dakika Haberleri: Dünyanın Geleceğinde Türkiye Var"

Dünyanın Geleceğinde Türkiye Var"

55 dakika önce

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Avrupa yaşlanıyor, yükselen dünya Asya, Çin, Japonya, Kore... Orada inanılmaz bir potansiyel doğuyor ve kesinlikle dünyanın geleceğinde Türkiye var." dedi.

Dünyanın Geleceğinde Türkiye Var
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Avrupa yaşlanıyor, yükselen dünya Asya, Çin, Japonya, Kore... Orada inanılmaz bir potansiyel doğuyor ve kesinlikle dünyanın geleceğinde Türkiye var." dedi.

Bostancı, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Düzce'de, mobilya üretimi yapan bir fabrikada işçilerle buluştu. Burada konuşan Bostancı, Türkiye'de nüfus ve hane sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Türkiye'nin nüfusunun genç olduğunu dile getiren Bostancı, "Ortalama yaşımız yakınlarda 29 idi, şimdi 31'e çıkmış. Biz de hafif hafif ülke olarak yaşlanıyoruz ama henüz 31'deyiz. Almanya'nın ortalama yaşı 47, bizden hayli yaşlı. İngiltere, Fransa, İtalya, bunlardaki ortalama yaş 42. Avrupa yaşlanıyor, yükselen dünya, Asya, Çin, Japonya, Kore... Orada inanılmaz bir potansiyel doğuyor ve kesinlikle dünyanın geleceğinde Türkiye var. Türkiye kudretli bir ülke olacak." şeklinde konuştu.

Bostancı, Türkiye'nin istikbali parlak bir ülke olacağını belirterek, "Bu iş hem halkın çabası hem de siyasetin mihmandarlığıyla olacak. Dünyanın geleceğine bakacaksın, içeride ekmeği nasıl büyütürüm diye hesabını yapacaksın. Türkiye nasıl her gün bir adım daha ileriye gider, bütün siyasetini bunun üzerine kuracaksın. Biz bunu yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inandığını ve güvendiğini vurgulayan Bostancı, şunları kaydetti:

"İnsanlar 'Bu adama güvenilir, bu adamla birlikte yol yürünür' diyor. Bunu sadece AK Parti'ye oy verenler demiyor, emin olun, muhalifler de biliyor bunu. Yani Türkiye'de bütün insanlar bir uçurumun kenarında olsalar, liderleri de koyun kenara, aşağı düşerken hangi lidere yapışırlar, güvenebilecekleri adam kim olur? Recep Tayyip Erdoğan olur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:51 Kaynak: AA

AK Parti, Kore, Türkiye, Güncel
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