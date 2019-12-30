Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı kadın tenisçilerinden Margaret Court: Trans sporcuları şeytan... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı kadın tenisçilerinden Margaret Court: Trans sporcuları şeytan... - Son Dakika Dünya

Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı kadın tenisçilerinden Margaret Court: Trans sporcuları şeytan...

6 saat önce

Avustralyalı Margaret Court, trans sporcuların "şeytanın güdümünde" olduklarını söyledi.

Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı kadın tenisçilerinden Margaret Court: Trans sporcuları şeytan..., System.String[]

Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı kadın tenisçilerinden Avustralyalı Margaret Court, trans sporcuların "şeytanın güdümünde" olduklarını söyledi.

Avustralya'nın Perth kentinde 10 yıl önce kurduğu Victoria Life Kilisesi'nde pastör olan 77 yaşındaki Court, Pazar günkü vaazında "7 yaşındaki çocukların bile cinsiyet değiştirmeye başladığını" iddia etti.

Court, "Çocukların kafalarına bu yaşta o kadar çok şey yerleştiriliyor ki, 'Ben neyim?' diye sormaya başlıyorlar. Bu Tanrı'nın değil, şeytanın işi. Şeytan insanların beyinlerini ve ağızlarını kontrol etmek istiyor" dedi.

Margaret Court'un tenis kariyerinde 24 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.

Court'a önümüzdeki ay başlayacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda, 1970 yılında Avustralya Açık, Roland Garros, Wimbledon ve Amerika Açık Tenis Tunuvalarını kazanarak yaptığı Grand-Slam için ödül verilecek.

'Bunlar kişisel görüşleri'

Avustralya Tenis Federasyonu, daha önce LGBT+ topluluğunu hedef alan benzer sözler söyleyen Court'a yönelik tepkilere rağmen ödül programında değişiklik yapmayacağını açıklamış ve Kasım'da "Bunlar Margaret Court'un kişisel görüşleridir ve yıllarca tenis topluluğundaki birçok insanı incitmiştir" demişti.

Açıklamada, "Court, ulusal tenis tarihimizin bir parçasıdır ve bizim tarih yeniden yazma niyetimiz yok. Ama kamuoyu önündeki kişilerin sorumluluğu, görüşlerini başkalarını aşağılayıcı ve incitici şekilde ifade etmemelerini gerektirir" denilmişti.

Daha önce bazı tenisçiler Court'un eşcinsellik karşıtı sözlerini kınamıştı.

Avustralya Açık'ın ana kortundan Margaret Court adının silinmesi çağrıları yapılmıştı.

Avustralya, Perth, Tenis, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:45 
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