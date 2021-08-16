Üye Girişi
Dünyanın gözü Afganistan'da! Taliban'ın beyin takımı kim? Karaları kimler alıyor? - Son Dakika

Dünyanın gözü Afganistan'da! Taliban'ın beyin takımı kim? Karaları kimler alıyor?

16.08.2021 20:08
Dünyanın gözü Afganistan'da! Taliban'ın beyin takımı kim? Karaları kimler alıyor?, System.String[]

Afganistan'da 20 yıl sonra Taliban'ın yeniden kontrolü ele alması nedeniyle panik yaşanıyor. Yüz binlerce insan ülkeden kaçmanın yollarını ararken, Taliban'ın liderleri ve karar alıcı konumunda kimlerin olduğu da merak edilmeye başlandı. İşte Afganistan'da hükümet ve Taliban güçlerini temsil eden önemli aktör ve kişiler...

Afganistan'da 10 gün gibi kısa bir süredir hükümet güçleriyle çatışmalarını sürdüren Taliban, 34 kent merkezinden 31'nde kontrolü sağladıktan sonra Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı da ele geçiren ve yeni İslami düzen ilan edeceklerini duyuran Taliban'ın tepesinde kimler olduğu da merak edilmeye başlandı. Diğer tarafta da bölgedeki aktörlerin kim olduğu merak ediliyor. İşte Afganistan'daki zorlu süreçte görev üstlenen kişi ve kişiler hakkındaki tüm ayrıntılar...

Dünyanın gözü Afganistan'da! Taliban'ın beyin takımı kim? Karaları kimler alıyor?

CUMHURBAŞKANI EŞREF GHANİ

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından 4 araba dolusu nakit parayla Tacikistan'a kaçtığı iddia edilen Cumhurbaşkanı Eşref Ghani 2014 yılında görevine başladı. Ghani ABD'lilerin ülkede kurdurduğu ilk hükümet olan Hamid Karzai yönetiminde maliye bakanı olarak görev alıyordu. Ghani daha sonra ülkedeki yabancı askerlerin kontrol noktalarını Afgan güçlerine bırakması konusunda aktif rol oynadı.

Dünyanın gözü Afganistan'da! Taliban'ın beyin takımı kim? Karaları kimler alıyor?

TALİBAN KİMLERDEN OLUŞUYOR?

1990'larda Afganistan'da gücü ele geçiren Sovyetlere karşı mücadele eden militanlardan oluşuyordu. Taliban'ın pek çok üyesi Afganistan'da etnik çoğunluğu oluşturan Paştun'lardan oluşuyor. Taliban 1996 yılında Kabil'i ele geçirerek bir 'İslam emirliği' kurmuştu. Taliban rejimi altında kadınlar eğitim alamıyor ve çarşaf giymeye zorlanıyorlardı. Müzik ve diğer medya araçları yasaktı.

Dünyanın gözü Afganistan'da! Taliban'ın beyin takımı kim? Karaları kimler alıyor?

TALİBAN LİDERİ HİBETULLAH AHUNDZADE

2016'da başa geçen Taliban lider Hibetullah Ahundzade görevi Akhtar Muhammed Mansur'un ABD tarafından öldürülmesinden sonra almıştı. Örgüt 1996-2001 arasında devleti yönetirken Ahundzade üst düzey yargı üyesi olarak görev yapıyordu. Hibetullah Ahundzade yıllardır medyanın önüne çıkmıyor.

RAHBARİ ŞURASI NE DEMEK?

60 yaşında olduğu tahmin edilen Ahundzade'nin, Taliban'ın liderliğine gelmeden önce Pakistan'ın Ketta şehrinde bulunan ve birçok Taliban liderinin eğitim gördüğü bir medresede vaazlar verdiği ve öğretmenlik yaptığı bildirilmişti. Ahundzade'nin, Taliban'ın geneli üzerinde mutlak bir otorite sahibi olduğu biliniyor. Ahundzade'nin hemen altında Rahbari Şurası bulunuyor. Tüm askeri ve siyasi kararlar 26 üyeden oluşan Şura'da alınıyor.

Dünyanın gözü Afganistan'da! Taliban'ın beyin takımı kim? Karaları kimler alıyor?

MOLLA YAKUP KİMDİR?

Taliban'ın kurucusu ve ilk lideri Molla Ömer'in en büyük oğlu olan Molla Yakup, örgütün askeri gücünün en üst düzey ismi kabul ediliyor. Afganistan'da olduğu söylenen Molla Yakup'un, kendisinden önce Taliban'ın askeri lideri olan İbrahim Sadr'ın aksine daha barış yanlısı bir tutum sergilediği ve Afganistan'ın kontrolünü savaşmadan ele geçirmeyi hedeflediği biliniyor. Reuters'a göre 30'lu yaşlarında olan Yakup, Taliban içinde, babası nedeniyle çok sayılan ve sevilen bir isim. Ancak Afganistan'da değil de Pakistan'da büyümüş ve eğitim görmüş olduğu için kendisine yönelik negatif tutumlar sergileyen Taliban liderleri de olduğu söyleniyor. Afgan istihbarat kurumları ve güvenlik yetkilileri, Yakup'u "benmerkezci", "kendini hak sahibi gören" ve "Afganistan'ın gerçeklerinden bihaber" olarak nitelendiriyor.

Dünyanın gözü Afganistan'da! Taliban'ın beyin takımı kim? Karaları kimler alıyor?

MOLLA ABDUL GANİ BİRADER

Taliban'ın Katar'da bulunan siyasi bürosunun başkanı olan Birader, ABD ile 2020 yılında yapılan geri çekilme anlaşmasını da yürüten kişi. Taliban'ın kurucularından biri olan Birader, Sovyetlere karşı aynı zamanda kayınbiraderi olan Molla Ömer'in yanında savaştı. Guardian'a göre, 1996'da Taliban'ın Afganistan'ı fethetmesini sağlayan siyasi zaferlerde çok önemli rol oynayan Birader, 2010 yılında Pakistan'da tutuklanmış ve sekiz yıl hapis yattıktan sonra ABD yönetiminin girişimleriyle serbest bırakılmıştı.

DE FACTO LİDERİ KONUMUNDA

Birader, 2020 yılında ABD ile temas kuran ilk Taliban üyesi oldu. Birader, 2020'de Doha Anlaşması'na imza koyanlardan biriydi. Taliban'ın siyasi lideri ABD Başkanı Donald Trump ile çatışmaların durdurulması konusunda bir telefon görüşmesi yapmıştı. Pazar gecesi yayımlanan haberlerde Birader'in Doha'dan Kabil'e doğru yola çıktığı detayı da yer aldı. Şu an Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesiyle birlikte Baradar de facto bir lider konumuna geldi.

Dünyanın gözü Afganistan'da! Taliban'ın beyin takımı kim? Karaları kimler alıyor?

SİRACEDDİN HAKANİ

Taliban lideri Ahunzade'nin kurmayları arasında dördüncü sırada ABD'nin terör örgütleri listesinde bulunan ve Afganistan'daki ilk intihar saldırılarını düzenlediğine inanılan Hakkani Ağı'nın lideri Siraceddin Hakkani bulunuyor. Siraceddin Hakkani de ikinci nesil Taliban üyelerinden. Babası Celaluddin Hakkani Taliban'ın kurucularından ve Usame bin Ladin'in en yakın dostlarından biri olarak biliniyor. Celaluddin Hakkani de 80'li yıllarda Sovyetlere karşı ABD'nin yanında savaşan mücahitlerdendi. Birçok üst düzey Afgan yetkiliye yönelik suikastların yanı sıra çok sayıda intihar saldırısında ve birçok Batı ülkesi vatandaşının kaçırılmasında da Hakkani Ağı'nın adı geçiyor. Hakkani Ağı'nın El Kaide'yle de çok yakın bağlantıları olduğu biliniyor. Şu anki yeri net olarak bilinmeyen Hakkani'nin 40'lı ya da 50'li yaşlarında olduğu söyleniyor.

MOLLA ABDUL HAKİM

Taliban lideri Ahunzade'nin üç yardımcısının yanı sıra Molla Abdul Hakim de bahsedilmesi gereken önemli isimlerden. Taliban'ın adalet yapısının yani yargısının başındaki kişi olan Molla Abdul Hakim'e bu nedenle "başsavcı" da deniyor.

Taliban, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın gözü Afganistan'da! Taliban'ın beyin takımı kim? Karaları kimler alıyor? - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Selden etkilenen vatandaşların faturaları 3 ay ertelendi 19:51 Selden etkilenen vatandaşların faturaları 3 ay ertelendi Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, Morutan'a kızınca bonservisi düşürdü: Fatih Terim'e haber verin 19:25 Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, Morutan'a kızınca bonservisi düşürdü: Fatih Terim'e haber verin Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi 18:53 Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi
Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı 18:10 Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı 17:55 Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz 17:04 Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz
16:37 "Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü 16:25 "Çay soğuk" cinayetinde ifadeler çelişti! Katil zanlısı başka, görgü tanığı başka konuştu

Son Dakika Haberleri
18:44 Alkollü şahıs, arkadaşlarına tabancasıyla şaka yaparken başından vuruldu
18:35 Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
18:09 Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı
18:06 Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı
17:54 Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı
17:53 Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı
17:50 Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz
17:36 Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
17:33 Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı
17:26 Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısında gol yağmuru! Fırtına lige müthiş başladı Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısında gol yağmuru! Fırtına lige müthiş başladı         
20:06
Ünlü rapçi Şanışer'den çok konuşulacak Atatürk itirafı: Tüm samimiyetimle özür dilerim Ünlü rapçi Şanışer'den çok konuşulacak Atatürk itirafı: Tüm samimiyetimle özür dilerim         
19:46
Son Dakika! Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Türk askeri ile birlikte çalışıyoruz Son Dakika! Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Türk askeri ile birlikte çalışıyoruz         
19:05
Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu         
18:35
Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı         
18:07
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı         
16:48
İntihar girişiminde bulunan vatandaşı film izler gibi izlediler İntihar girişiminde bulunan vatandaşı film izler gibi izlediler         
16:33
ABD, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden Afgan ordusunu sorumlu tuttu ABD, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden Afgan ordusunu sorumlu tuttu         
16:16
İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti         
15:42
Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı         
15:41
Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu         
15:36
Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı         
14:33
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 20:18:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyanın gözü Afganistan'da! Taliban'ın beyin takımı kim? Karaları kimler alıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement