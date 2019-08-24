Dünyanın gözü Amazon Ormanları'nda: İki günde bin 663 yangın çıktı
1 saat önce
Brezilya’nın kuzeyindeki Amazon ormanları yangınlarına yenileri ekleniyor. Brezilya Uzay Araştırmaları Enstitüsü INPE, perşembe ve cuma günü boyunca bin 663 yeni yangının başladığını duyurdu.
Brezilya'nın kuzeyindeki Amazon ormanları yangınlarına yenileri ekleniyor. Brezilya Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), perşembe ve cuma günü boyunca bin 663 yeni yangının başladığını duyurdu.
INPE'nin açıklaması, Bolsonaro'nun Amazon ormanları yangınlarını söndürmeye yardım etmek amaçlı orduya yetki veren kararnameyi çıkarmasının ardından geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:30
Dünya liderleri G7 Zirvesi için bir araya geldi Tekirdağ'da ikinci doğal gaz rezervi bulundu Yeni partinin adı ve logosu ortaya çıktı: YAP Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz