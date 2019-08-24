Son Dakika Haberleri: Dünyanın gözü Amazon Ormanları'nda: İki günde bin 663 yangın çıktı
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Dünyanın gözü Amazon Ormanları'nda: İki günde bin 663 yangın çıktı

1 saat önce

Brezilya’nın kuzeyindeki Amazon ormanları yangınlarına yenileri ekleniyor. Brezilya Uzay Araştırmaları Enstitüsü INPE, perşembe ve cuma günü boyunca bin 663 yeni yangının başladığını duyurdu.

Dünyanın gözü Amazon Ormanları'nda: İki günde bin 663 yangın çıktı, System.String[]

Brezilya'nın kuzeyindeki Amazon ormanları yangınlarına yenileri ekleniyor. Brezilya Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), perşembe ve cuma günü boyunca bin 663 yeni yangının başladığını duyurdu.


INPE'nin açıklaması, Bolsonaro'nun Amazon ormanları yangınlarını söndürmeye yardım etmek amaçlı orduya yetki veren kararnameyi çıkarmasının ardından geldi.

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Brezilya, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:30 
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