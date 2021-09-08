Dünyanın gözü bu fuarda: Binlerce peyzaj ve süs bitkisi sergileniyor - Son Dakika

SAKARYA (İHA) – Uluslararası statü kazanan ve peyzaj ile süs bitkileri sektöründe faaliyet gösteren tüm ürün profilini bir araya getiren Sakarya PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğine görkemli bir törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Geçtiğimiz yıl 21 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan ve bu yıl da 200'e yakın stant ile açılışı gerçekleştirilen fuara ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Artık ülkemiz Sakarya'nın önderliğinde Sakarya'nın gayretleri ile dünyaya fidanlarını satmaya ve dünyaya fidanlarını buradan göndermeye başlamıştır" dedi.

Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali başarıyla geçirdiği üç yılın ardından yoluna PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı olarak devam ediyor. Bu sene dördüncüsü 8-11 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar'da düzenlenecek olan fuar görkemli bir törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı. Peyzaj ve süs bitkilerine dair her şeyin bulanabileceği PSB Anatolia Fuarı, sektörün buluşma noktası oldu. Bu yıl 200'e yakın standın kurulduğu fuara yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçinin katılması bekleniyor. PSB Anatolia Fuarı, peyzaj ve süs bitkileri sektöründe faaliyet gösteren tüm ürün profilini bir araya getiriyor. PSB Anatolia Fuarı, süs bitkilerinin yanında; peyzaj tasarım ve uygulama, sert zemin ve doğal taş, aydınlatma, biyolojik gölet ve havuz, üretim ekipmanları, oyun grupları, kent ekipmanları firmalarına ev sahipliği yapıyor. PSB Anatolia Fuarı ziyaretçilerine, geniş ürün profili sunarak, tüm ihtiyaçlarına hızlı ve kolay şekilde ulaşma imkanı sunuyor.

11 Eylül Cumartesi gününe kadar Sapanca Kırkpınar'da sektörün nabzının atacağı fuarın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti Yerel Yönetimler Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, kaymakamlar, siyasi parti il başkanları, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, STK temsilcileri, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ve çok sayıda davetli yer aldı.

Bugünlere gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, dış mekan ve süs bitkiciliği konusunda Sakarya'nın yetişmiş insan ve ekipman gücüyle üretim sahası olma yolunda olduğunu belirterek, "Sakarya Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarı, 8-11 Eylül tarihleri arasında vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır. Hemen hemen 3 senedir devam eden festival bu sene fuara dönüşmüştür. Fuar ile ilgili gerekli altyapı oluşmuştur. Hem fiziki yönden hem de çevresel yönden her türlü imkanlar seferber edilerek açık hava fuar alanına dönüştürülmüştür. Burada şuanda yurt içi ve yurt dışından 200 kuruluş, firma stant açmış, ürünlerini sergilemekteler. Topraktan son nihai üreticiye kadar fidanın bütün işlemlerinin burada eğitimi verilmekte. Netice itibari ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir fuarı organize etmenin, bütün paydaşlarımız ile işbirliği halinde bugünlere gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Paydaşlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Şuanda Türkiye'de hemen hemen en öncü kuruluşlardan biri olan ve Türkiye'de fuar anlayışı içerisinde fidancılık fuarını şuanda hayata geçiren Sakarya Büyükşehir'in bütün çalışmalarına destek verenlere ben tek tek teşekkür ediyorum. Ciddi bir katılım var hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce ziyaretçimiz var. Burası ana baba günü, artık ülkemiz Sakarya'nın önderliğinde Sakarya'nın gayretleri ile dünyaya fidanlarını satmaya ve dünyaya fidanlarını buradan göndermeye başlamıştır. Hayırlı olsun diyorum" dedi.

80 milyon dolarlık ihracat

SÜSBİR ve TÜRKTOB Savaş Akcan, "Türkiye süs bitkileri sektöründe dünya standartlarındaki kaliteyi yakaladı. Ancak üretiminin dünyaya tanıtmada ancak bu gibi organizasyonlarla mümkün oluyor. Salgına rağmen 80 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ülke ekonomisine sunulan katkı da çok büyük önem arz ediyor. Organizasyona katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

200 firmanın katıldığı fuar, bölgede bir 'ilk' oldu

PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı Koordinatörü Remzi Adıyaman, bu organizasyonun bölgede bir ilk olma özelliğin taşıdığını belirterek, "Bu yıl ilk defa fuar olarak toplandık. 3 yıl festival olarak gerçekleştirdiğimiz organizasyonu fuar olarak uluslararası anlamda da damga vuracağız. Yaklaşık 200 firma katılım sağladı. Yabancı firmalarımız var. 60 bin metrekare alanda salgın önlemleri eşliğinde yapılan fuarımız açık alanda yapılan ilk olma özelliği taşıyor" şeklinde konuştu.

Yeşile ve çevreye büyük önem veriliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da hayata geçirilen çevre projelerinin önemine değinerek, "Fuarın Sapanca kenarında yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sakarya dış mekan süs bitkiciliğinin öncü şehirlerinden olduğunu söyleyebiliriz. Daha da iyi bir konuma doğru ilerliyor. Sakarya'mızda yeşile ve çevreye verilen önemden büyük mutluluk duyuyoruz. Şehrimizde yeşil alanlar artıyor, doku kültürü laboratuvarı da kuruldu. Yeşili korumanın ve artırmanın, çevreye dönük yatırım yapmanın çok kıymetli olduğunu ifade ediyorum. Emeği geçen Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman'ı kutluyor, destek sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fuar şehre ufuk ve vizyon katacak

Programın misafiri olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu fuarın Sakarya'ya vizyon katacağına inandığını ifade ederek, "Tarım A.Ş marifetiyle fuardayız. Bugün Sakarya'dayız. Yerel yönetimlerimizin şehri yeşile bezemek, ağaçlarla süslemek gibi hedefleri var. Bu fuar yeşile önem veren kurumlar için çok büyük önem taşıyor. Burada çok büyük bir birliktelik var. Tarım A.Ş bünyesinde fide ve fidan dağıtımları yapıyoruz. İhracat alanı oluşturduk. Şehrimizin peyzajlarını kurum olarak kendimiz gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi Bursa yeşille özdeşleşmiş bir şehir. Sakarya özelinde bu fuarın şehre bir ufuk ve vizyon katacağına inanıyorum. Tüm paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizin kazanımı olan bu fuarın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

11 Eylül'e kadar devam edecek

Yapılan konuşmaların ardından, Başkan Yüce ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Açılış sonrasında fuar alanına giren protokol üyeleri, stantları tek tek gezerek ürünleri inceledi. Sapanca Yanık'taki 60 bin metrekarelik alanda başlayan PSB Anatolia Fuarı 11 Eylül'e kadar devam edecek. Uluslararası statü kazanan fuara birçok ülkeden katılımın olması bekleniyor. - SAKARYA