Dünyanın gözü bu temaslarda! Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 günde iki kritik görüşmeye katılacak
20.06.2022 08:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki 10 günde hem iç hem de dış ilişkiler açısından kritik öneme sahip iki temasta bulunacak. Bunlardan ilki Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye ziyareti olacak. Diğer önemli program ise 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi.
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20.06.2022 08:32:39. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyanın gözü bu temaslarda! Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 günde iki kritik görüşmeye katılacak - Son Dakika