Dünyanın gözü bu temaslarda! Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 günde iki kritik görüşmeye katılacak - Son Dakika
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Dünyanın gözü bu temaslarda! Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 günde iki kritik görüşmeye katılacak

20.06.2022 08:29
Dünyanın gözü bu temaslarda! Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 günde iki kritik görüşmeye katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki 10 günde hem iç hem de dış ilişkiler açısından kritik öneme sahip iki temasta bulunacak. Bunlardan ilki Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye ziyareti olacak. Diğer önemli program ise 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi.

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Suudi Arabistan, Nato, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın gözü bu temaslarda! Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 günde iki kritik görüşmeye katılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın gözü bu temaslarda! Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 günde iki kritik görüşmeye katılacak - Son Dakika
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