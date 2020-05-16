Dünyanın gözü bugün Almanya'da - Son Dakika

Dünyanın gözü bugün Almanya'da

Ve futbolseverlerin büyük hasreti bugün sona eriyor.

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Ve futbolseverlerin büyük hasreti bugün sona eriyor... Mart ayı ortasında askıya alınan Almanya 1. ve 2. futbol ligleri bugün başlıyor. Kovid-19 önlemlerinden sonra Avrupa'da başlayacak ilk lig olması sebebiyle dünyanın gözü 1. Bundesliga'nın üzerinde olacak. Günün en önemli maçında Borussia Dortmund ile Schalke 04, Ruhr derbisinde karşı karşıya gelecek. TSi 16.30'da başlayacak karşılaşmada Dortmund'da Emre Can ve Axel Witsel forma giyemeyecek. Schalke'de ise Suat Serdar'ın oynaması, sakatlıktan yeni çıkan Ozan Kabak'ın ise yedek oturması bekleniyor. Almanya Futbol Federasyonu'nun hazırladığı 51 sayfalık protokol gereği takımlar, bir haftadır otellerde veya tesislerde karantina altında tutuluyor. Seremoninin düzenlenmeyeceği karşılaşmalarda takımlar 3 yerine 5'er oyuncu değişikliği yapabilecek. Maç sırasında sahada ve tribünde en fazla 213 kişi bulunacak. Bundesliga maçları Türkiye'de, S Sport ve Sport 2'den naklen yayınlanacak.


VİRÜSÜN BEYZBOLA FATURASI 4 MİLYAR DOLAR


KOViD-19 salgınının, yıllık brüt geliri 10 milyar doların üstünde seyreden Amerikan Beyzbol Ligi'ne (MLB) etkisinin, tahmin edilenden daha büyük olacağı açıklandı. MLB Başkanı Robert Manfred, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Lig bir sezon boyunca oynanmazsa kulüp sahiplerinin kayıpları 4 milyar doları bulabilir" dedi. Ligin, pandemi öncesi planlanan başlangıç tarihi 26 Mart'tan beri oynanmadığını hatırlatan Manfred, "Maçların seyircisiz oynanması için çalışıyoruz. Her oyuncuya haftada birkaç kez test yapılmasını planlıyoruz" diye konuştu. Pandeminin futbol ekonomisine zararının ise 10 milyar Euro'yu bulması bekleniyor.


BILIC HAYATA DÖNDÜRDÜ!


Futbolun, birçok insanın hayatında büyük yeri olduğu söylenir. Ancak belki de hiçkimse için İngiltere'de West Bromwich Albion taraftarı Peter George kadar hayati olmamıştı... Koronavirüse yakalanan 65 yaşındaki taraftar, durumu kötüye gitmesi sonrasında komaya girdi. Hiçbir şekilde tedaviye yanıt vermeyen George'un çok sevdiği takımı Albion'un marşlarının dinletilmesi sonrasında az da olsa buna yanıt verdiği ve yaşam belirtileri gösterdiği görüldü. Bunun üzerine harekete geçen yaşlı taraftarın ailesi, Albion Kulübü ile iletişime geçti. Bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan teknik direktör Slaven Bilic, hastanedeki taraftar için video çekerken, "Merhaba Peter. Mücadele etmeye devam! Gerçek bir taraftarımız olduğunuzu duydum, sana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Bu videonun dinletilmesinin ardından yavaş yavaş durumu düzelen Peter George, zamanla koronavirüsü tamamen atlattı. Bir mesaj yayınlayan Peter, kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti.


VERGİLER İÇİN FUTBOLA DÖNÜYORUZ!


Futbolun beşiği İngiltere'de, Premier Lig'in yeniden başlaması ihtimalleri günden güne artarken, Watford takımının kaptanı Troy Deeney'nin sert açıklamaları güne damga vurdu... "Maça çıkmazsam benden para mı alacaklar? Daha önce parasızdım, bu yüzden beni rahatsız etmiyor. Ailemi riske atamam" diyen Deeny, liglerin oynatılma sebebi için de, "Bizi tekrar oynatmak istiyorlar çünkü böylece vergi alabilirler" ifadesini kullandı. Premier Lig'de futbolcular yılda yaklaşık 4 milyar sterlin vergi ödüyor.


DİŞ FIRÇASI CEZA ALDIRDI


Koronavirüs sürecinde yeniden başlayacak ilk büyük lig olan Almanya'da ilginç bir ceza verildi... Bugün Wolfsburg'u konuk edecek olan Augsburg'un teknik direktörü Heiko Herrlich, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında, diş fırçası ve krem almak için karantinadan çıktığını söyleyince ceza aldı. Tecrübeli hoca idmanların yanı sıra Wolfsbug maçında da takımının başında yer alamayacak. Herrlich, yapılacak testlerden iki kez negatif sonuç aldıktan sonra görevine geri dönebilecek.



Futbol Federasyonu, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 08:17 

Son Dakika Spor Dünyanın gözü bugün Almanya'da - Son Dakika Spor
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