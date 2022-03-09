DÜNYANIN GÖZÜ 'G-20 SALONU'NDA; BARIŞ ZİRVESİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER - Son Dakika
Üye Girişi

DÜNYANIN GÖZÜ 'G-20 SALONU'NDA; BARIŞ ZİRVESİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

09.03.2022 12:01

RUSYA ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iki ülke dışişleri bakanlarının yarın Antalya'daki görüşmesi öncesi olağanüstü önlemler alındı.

RUSYA ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iki ülke dışişleri bakanlarının yarın Antalya'daki görüşmesi öncesi olağanüstü önlemler alındı. Rus ve Ukrayna heyetleri, barış zirvesi için geldikleri Antalya'da ayrı otellerde kalacak. Toplantı, 2015 yılında G-20 Zirvesi'nde Obama ve Putin gibi dünya liderlerinin de ağırlandığı salonda yapılacak. Zirveyi görüntülemek için yerli ve yabancı 334 gazeteci akredite oldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, iki ülke arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Antalya Diploması Forumu (ADF) kapsamında yarın Antalya'da bir araya gelecek. Savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kuracak olan iki bakan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da katılacağı üçlü toplantı yapacak.

Dünyanın gözü, bu toplantıya çevrilmişken, programın hazırlıkları da tamamlandı. Toplantının yapılacağı Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, emniyet koridoru oluşturuldu. Dron gibi hava araçlarına karşı jammer (sinyal kesici) yerleştirildi.

Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba'nın üçlü toplantısı, 2015 yılında G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Lideri Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin de ağırlandığı salonda gerçekleşecek. 15- 16 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan G-20 Zirvesi'nde, 26 ülke ve 7 uluslararası örgüt temsilcileri yer almış, 13 bin delege katılmış, 40 bin kişi görev almıştı. Her türlü teknolojik donanımına sahip G-20 Salonu, 7 bin 500 metrekarelik oturum alanı, dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılarıyla diğer kongre merkezlerinden ayrılıyor. Kolonsuz, 2 bin 100 metrekarelik kapalı salon, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alıyor.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMLAR

Rus ve Ukrayna heyetleri, toplantı dışında karşılaşmayacak, ayrı otellerde konaklayacak. Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı villanın camları kurşun geçirmez. 12,5 milyon TL'ye mal olan ve otel içinde ayrı bir bölümde, demir parmaklıkla çevrilen villanın özel güvenliği de var. 3 katlı asansörlü villa, yaklaşık 4 bin metrekare üzerine oturtulmuş. Ukrayna heyeti ise hemen bu otelin yakınındaki başka bir 5 yıldızlı otelde konaklayacak.

AKREDİTASYON YOĞUNLUĞU

Zirve için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın elektronik ortamda dün açtığı akreditasyona rekor düzeyde başvuru oldu. Rusya-Türkiye- Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı için 150'si yabancı 334 gazeteci akredite edildi. Toplantıyı 34 ülkeden basın mensupları ve medya kuruluşları takip edecek. Bu ülkeler arasında Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Kanada, Hollanda ve Çin Halk Cumhuriyeti de bulunuyor.

DÜNYANIN GÖZÜ 'G-20 SALONU'NDA; BARIŞ ZİRVESİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER
DÜNYANIN GÖZÜ 'G-20 SALONU'NDA; BARIŞ ZİRVESİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER
DÜNYANIN GÖZÜ 'G-20 SALONU'NDA; BARIŞ ZİRVESİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER
DÜNYANIN GÖZÜ 'G-20 SALONU'NDA; BARIŞ ZİRVESİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER
DÜNYANIN GÖZÜ 'G-20 SALONU'NDA; BARIŞ ZİRVESİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

YORUMLAR
500
Son dakika haber | 'Türkiye'nin arabuluculuğu ile savaşı durdurmak mümkün' Son dakika haber | 'Türkiye'nin arabuluculuğu ile savaşı durdurmak mümkün' Arap ülkeleri, Batı'nın baskısına rağmen Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızlıktan yana Arap ülkeleri, Batı'nın baskısına rağmen Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızlıktan yana

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, G-20, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜNYANIN GÖZÜ 'G-20 SALONU'NDA; BARIŞ ZİRVESİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER - Son Dakika


Son Dakika
12:12 Eşini 23 yerinden bıçaklamıştı! Adamı serbest bırakan hakim ve savcı için inceleme izni çıkarıldı
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
12:00 Antalya'da korkunç cinayet: Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler! Eski eşi gözaltına alındı
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:39 Kaçak elektrik baskınına gittiler, bacaklarında ısırıklarla geri döndüler!
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:27:49. #1.11#
SON DAKİKA: DÜNYANIN GÖZÜ 'G-20 SALONU'NDA; BARIŞ ZİRVESİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement