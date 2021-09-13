Üye Girişi
Dünyanın gözü Türk 'SİHA'larında - Son Dakika

Dünyanın gözü Türk 'SİHA'larında

13.09.2021 16:17

Gökyüzünde süzülen güçlerimiz, terör örgütlerinin ise korkuşu rüyası. Milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava araçlarmıza dünya çapında ilgi giderek artıyor.

Gökyüzünde süzülen güçlerimiz, terör örgütlerinin ise korkuşu rüyası. Milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava araçlarmıza dünya çapında ilgi giderek artıyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarına önemli katkı sağlayan Bayraktar TB2 için Uktayna'dan yeni bir hamle geldi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı, ülkesinin Türkiye'den daha fazla SİHA alımı yapmayı planladığını açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Temmuzda da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti. 2000'li yıllarda ABD yapımı SİHA'larınTürkiye'ye satışına Kongreden izin çıkmaması üzerine kendi SİHA'larımızı geliştirme süreci hızlandı. Bugün Türkiye'de kullanımda çok sayıda yerli İHA ve SİHA bulunuyor. Söz konusu sistemler Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından etkin bir şekilde kullanılıyor.

(İHA)

Dünyanın gözü Türk 'SİHA'larında
Dünyanın gözü Türk 'SİHA'larında
Dünyanın gözü Türk 'SİHA'larında
Dünyanın gözü Türk 'SİHA'larında

Türkiye, Ukrayna, Terör, SİHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın gözü Türk 'SİHA'larında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı 18:09 Yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı Ablasının düğününe katılmadığı öne sürülen Demet Özdemir, konuştu: Aramız çok iyi 17:54 Ablasının düğününe katılmadığı öne sürülen Demet Özdemir, konuştu: Aramız çok iyi Fındık üreticileri, fındıklarını satabilmek için TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu 17:37 Fındık üreticileri, fındıklarını satabilmek için TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu
Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı 17:17 Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı CHP'li Yıldırım Kaya'dan yüz yüze eğitim ile tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin 17:10 CHP'li Yıldırım Kaya'dan yüz yüze eğitim ile tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para ve altın bulundu iddia edildi 16:47 Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para ve altın bulundu iddia edildi
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yaptı: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey 16:09 Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yaptı: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı 15:32 Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı

Son Dakika Haberleri
18:09 Yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı
18:01 Walmart, kripto para birimi Litecoin ile işbirliğine gidiyor
17:53 Ablasının düğününe katılmadığı öne sürülen Demet Özdemir, konuştu: Aramız çok iyi
17:48 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü
17:36 Fındık üreticileri, fındıklarını satabilmek için TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu
17:20 Son dakika: Altının kilogramı 485 bin 400 liraya çıktı
17:16 Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
17:12 Emre Belözoğlu, yorumculuğa başlıyor! Artık Exxen'de
17:08 Taraftarın hasreti bitiyor! Galatasaray, 124 gün sonra kendi sahasında top koşturacak
16:48 Yıldıray Baştürk, Dortmund-Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu: Batshuayi, Ghezzal ve Pjanic'ten çekiniyorlar
Alevler tüm çatıyı sardı! Feci yangında 100 güvercin telef oldu Alevler tüm çatıyı sardı! Feci yangında 100 güvercin telef oldu         
18:11
Walmart, kripto para birimi Litecoin ile işbirliğine gidiyor Walmart, kripto para birimi Litecoin ile işbirliğine gidiyor         
18:01
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü         
17:49
Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Servet Terziler açıklamalarda bulundu: Yarısı doktorsuz işlem yapıyor Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Servet Terziler açıklamalarda bulundu: Yarısı doktorsuz işlem yapıyor         
17:20
Emre Belözoğlu, yorumculuğa başlıyor! Artık Exxen'de Emre Belözoğlu, yorumculuğa başlıyor! Artık Exxen'de         
17:13
Ağaçlık alanda bulunan cesedin sağ ayağındaki derin yara izi dikkat çekti Ağaçlık alanda bulunan cesedin sağ ayağındaki derin yara izi dikkat çekti         
17:08
İş bırakan müteahhitlerden yeni açıklama: Sonuç alamazsak 600 bin kişiyi işten çıkartacağız İş bırakan müteahhitlerden yeni açıklama: Sonuç alamazsak 600 bin kişiyi işten çıkartacağız         
16:36
Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı         
15:48
Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi         
15:24
Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı         
15:24
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti         
14:46
1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi         
14:42
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir         
14:33
1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi         
14:24
Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi         
14:05
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi         
11:58
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 18:18:33. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyanın gözü Türk 'SİHA'larında - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement