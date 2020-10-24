Dünyanın gözünü çevirdiği şampiyonanın basın toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Dünyanın gözünü çevirdiği şampiyonanın basın toplantısı gerçekleştirildi

24.10.2020 17:39

- Dünyanın gözünü çevirdiği şampiyonanın basın toplantısı gerçekleştirildi Dünya Bisiklet Birliği Dağ Bisikleti Sorumlusu Simon Burney: "Pandemi sürecinde dünyada yapılan organizasyonlarda sıkıntılar var.

- Dünyanın gözünü çevirdiği şampiyonanın basın toplantısı gerçekleştirildi

Dünya Bisiklet Birliği Dağ Bisikleti Sorumlusu Simon Burney:

"Pandemi sürecinde dünyada yapılan organizasyonlarda sıkıntılar var. Ancak Sakarya'da yapılan bu yarışma da büyük önlemler alındı"

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu:

"Bu organizasyon 3 yıldır şehrimize çok büyük katkılar sağlıyor"

SAKARYA - Sakarya'nın ev sahipliğini yaptığı 2020 Dağ Bisiklet Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde basın toplantısı düzenlendi. Dünya Bisiklet Birliği Dağ Bisikleti Sorumlusu Simon Burney, "Pandemi sürecinde dünyada yapılan organizasyonlarda sıkıntılar var. Ancak Sakarya'da yapılan bu yarışma da büyük önlemler alındı" dedi.

Sakarya'nın ev sahipliğini yaptığı 2020 Dağ Bisiklet Maraton Dünya Şampiyonası öncesi şampiyonanın startının verileceği Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde basın toplantısı gerçekleşti. Dünya Bisiklet Birliği Dağ Bisikleti Sorumlusu Simon Burney ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da katılım sağladığı basın toplantısına yurt içi ve yurt dışından birçok basın mensubu katıldı. Gerçekleşen toplantıda pandemi sürecinde dünyada yapılan organizasyonlarda sıkıntılar olduğunu belirten Dünya Bisiklet Birliği Dağ Bisikleti Sorumlusu Simon Burney, Sakarya'da yapılacak olan organizasyonda geniş önlemlerin alındığını belirtti. Program sonrasında Türkiye adına yarışmaya katılacak sporcular tanıtılarak duygu ve düşünceleri alındı. Program Moto Akrobasi Şampiyonu Birkan Bolat'ın motosiklet gösterisi ile devam ederken Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Milli sporcu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nun motor yarışıyla son bulurken gözler yarınki dünya şampiyonasına çevrildi.

"Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, Avrupa ve Dünya'da bulunmayan bir tesis"

Dünya Bisiklet Birliği Dağ Bisikleti Sorumlusu Simon Burney, "Pandemi sürecinde dünyada yapılan organizasyonlarda sıkıntılar var. Ancak Sakarya'da yapılan bu yarışma da büyük önlemler alındı. Yarışa çıkacak farklı alanlarda derece alan şampiyonların bulunuyor olması gerçekten çok önemli. Sakarya'da bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, Avrupa ve Dünya'da bulunmayan bir tesis. Burası Sakarya için çocukların gelmesi sağlıklı ve güvenli bir alanda spor yapabiliyor olmaları çok önemli. O gençlerimizin şampiyonlar ile bir arada olması gerçekten çok sevindirici. Test yarışlarında da burada bulunmuştum. Her yarışmacıya başarılar diliyorum" dedi.

Sofuoğlu: "Bu organizasyon 3 yıldır şehrimize çok büyük katkılar sağlıyor"

Gerçekleşen basın toplantısında konuşan AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, "İnanın ben de Sakarya'da böyle bir yarışma yapılmasına çok seviniyorum. Ülkemizin tanıtımı anlamında gerçekten çok büyük katkı sağlayacak. Bu organizasyon 3 yıldır şehrimize çok büyük katkılar sağlıyor. 3 yıldır şehrimizde büyük bir özveri ile çalışmaktayız. İnşallah bu organizasyonun hakkıyla başaracağımıza inanıyorum. Sakarya'mızın ne kadar güzel tesise sahip olduğunu biliyorum. Unutmayalım ki bu ilk senemiz ve ileriki yıllarda çok daha güzel işler başaracağız" diye konuştu.

"Pandemi olmasına rağmen iptal olmaması büyük bir başarıdır"

Pandemi dolayısıyla iptal edilmeyerek yarışmanın yapılmasının bir başarı olduğunu açıklayan Sofuoğlu, "Pandemi olmasına rağmen iptal olmaması büyük bir başarıdır, birçok organizasyon iptal edilirken Sakarya bunu iptal etmedi, bunu yapması büyük bir başarıdır. İnşallah hakkı ile bu organizasyonun en iyi şekilde yapılacağına inanıyorum ve sporcuların da parkurdan memnun olacağına eminim. Genç sporcuların dünya şampiyonalarına çıkabilmeleri için böyle tesislere ihtiyaç var. Böyle tesislerde sporcular dünya şampiyonalarında yarışan en düzeydeki sporcuları görecekler ve hayal kurabilecekler. Benim dönemimde de böyle tesisler olsaydı bugün bir Kenan değil onlarca, yüzlerce Kenan Sofuoğlu dünya şampiyonu Türk motosikletçi olabilirdi. Ama inşallah böyle bir tesis sayesinde inanıyorum ki birçok Bisiklet Dünya Şampiyonu sporcumuz olacaktır. İnşallah organizasyonu hakkı ile tamamlayacağız ve önümüzdeki yıllara ben daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Unutmayalım ki bu ilk senemiz, eksikliklerimiz olacaktır ama buradan dersimizi çıkartacağız ve ileriki yıllarda çok daha güzel organizasyonlar yapacağız inşallah" şeklinde konuştu.

"Ben bir Sakaryalı olarak gerçekten şehrimle gurur duyuyorum"

Yarışın Sakarya'ya katkı sağlayacağını belirten Sofuoğlu, "Ben bir Sakaryalı olarak gerçekten şehrimle gurur duyuyorum. Sakarya gelişen bir şehir ve böyle bir şampiyona ile böyle bir tesisin olması gerçekten katkı sağlayacak. Ben mahalle aralarında bisiklet ile arkadaşlarım ile yarış yapardım, arabalara çarpardık Allah korudu yaşadık. Ama şimdi böyle bir tesisin olması o genç çocukların, arabaların aralarında değil de böyle tesiste yarışması anlamında bisiklet kültürüne çok katkı sağlayacaktır. İnşallah bu tesisin kıymetini hep beraber bilir ve daha iyi yerlere taşırız. Biz Sakarya olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, burayla alakalı" ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözünü çevirdiği şampiyonanın basın toplantısı gerçekleştirildi
Dünyanın gözünü çevirdiği şampiyonanın basın toplantısı gerçekleştirildi
Dünyanın gözünü çevirdiği şampiyonanın basın toplantısı gerçekleştirildi
Dünyanın gözünü çevirdiği şampiyonanın basın toplantısı gerçekleştirildi
Dünyanın gözünü çevirdiği şampiyonanın basın toplantısı gerçekleştirildi
Dünyanın gözünü çevirdiği şampiyonanın basın toplantısı gerçekleştirildi
Dünyanın gözünü çevirdiği şampiyonanın basın toplantısı gerçekleştirildi
Dünyanın gözünü çevirdiği şampiyonanın basın toplantısı gerçekleştirildi
Dünyanın gözünü çevirdiği şampiyonanın basın toplantısı gerçekleştirildi
Dünyanın gözünü çevirdiği şampiyonanın basın toplantısı gerçekleştirildi

Dünya Şampiyonası, Kenan Sofuoğlu, Bisiklet, Sakarya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünyanın gözünü çevirdiği şampiyonanın basın toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika Spor

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