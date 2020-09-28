Dünyanın gündemindeki milyarder Türk, küçük yaşta ölümün kıyısından dönmüş - Son Dakika

ALMANYA'nın Mainz kentinde biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortağı olan ve 4 yaşındayken gittiği ülkenin 93'üncü zengini unvanını alan Türk asıllı Prof. Dr. Uğur Şahin'in koronavirüs aşısıyla ilgili çalışmalarının tüm dünyada yankı bulması, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki hemşehrilerini gururlandırdı.

İskenderun eski Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sami Uygur (75), Prof. Dr. Uğur Şahin'in küçük yaşlardayken komşuları olduğunu belirterek, "Uğur'un bizim evde ayrı bir yeri vardır. Uğur, küçük yaşta evden çıkarak, karşıya koşarken gelen bir arabanın altında kalmak üzereyken rahmetli annem Ayşe Hanım, Uğur'u kolundan tutarak, kenara çekmiş. Daha sonra annesi, Uğur'u annemin yanına getirdiğinde sık sık 'Senin hayatını kurtaran teyze' diye söylerdi" dedi.