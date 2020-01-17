Dünyanın hareket edebilen en kısa erkeği öldü - Son Dakika
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Dünyanın hareket edebilen en kısa erkeği öldü

13 dakika önce

Dünyanın hareket edebilen en kısa erkeği olarak kabul edilen 67 santim boyundaki Nepalli Khagendra Thapa Magar öldü.

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Dünyanın hareket edebilen en kısa erkeği olarak kabul edilen 67 santim boyundaki Nepalli Khagendra Thapa Magar öldü.Dünyada hareket edebilen en küçük boylu erkek olarak kabul edilen Nepalli Khagendra Thapa Magar zatüree tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 28 yaşında ölen Thapa Magar'ın boyu 67 santimetreydi.


Thapa Magar 2010 yılında Guiness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın en kısa boylu yaşayan erkek genci" olarak girmiş, yaşı ilerleyince de bu unvanı, "Dünyanın en kısa boylu hareket edebilen erkeği" olarak yeniden tanımlanmıştı.


Khagendra Thapa Magar'dan 7 santimetre daha kısa olan 59 santimetre uzunluğundaki Filipinli Junrey Balawing ise halen 27 yaşında ve Filipinler'de yaşıyor. Balawing, Thapa Magar gibi hareket edemediği için Guinnes'de "Dünyanın en kısa hareketsiz erkeği" olarak yer alıyor.


Thapa Magar'ın babası Dhan Maya, Guiness Rekorlar Kitabı'na yaptığı açıklamada, çocuklarının farklı olduğunu doğduktan hemen sonra hissettiklerini belirterek, "Doğduğunda o kadar küçüktü ki, avuca sığıyordu ve onu yıkamak çok zordu, çünkü çok küçüktü" dedi.


Thapa Magar'ın kendinden küçük kardeşinin boyu ise standart ölçüde.


dpa/ TY,ET


(c)

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:35 
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