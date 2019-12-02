Son Dakika Haberleri: Dünyanın her ülkesinden nadir tavukları getirdi, şimdi bütün dünyaya satıyor
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Dünyanın her ülkesinden nadir tavukları getirdi, şimdi bütün dünyaya satıyor

6 saat önce

Türkiye'nin sayılı süs tavuğu yetiştiricilerinden olan girişimci dünyanın farklı ülkelerinden süs tavuğu yumurtaları getirip ürettiği tavukları şimdi dünyaya satıyor.

Dünyanın her ülkesinden nadir tavukları getirdi, şimdi bütün dünyaya satıyor, System.String[]

Türkiye'nin sayılı süs tavuğu yetiştiricilerinden olan girişimci dünyanın farklı ülkelerinden süs tavuğu yumurtaları getirip ürettiği tavukları şimdi dünyaya satıyor.

Bursa'da 25 yıldır süs tavuğu yetiştiriciliği yapan Ömer Faruk Erdönmez, Türkiye'ye süs tavukçuluğunu sevdiren bir kaç kişiden bir tanesi. Erdönmez, dünyanın farklı ülkelerine giderek o ülkeye has süs tavuk yumurtalarını alarak getiriyor. Getirdiği bu yumurtalardan civciv üreterek bunları çoğaltıyor. Şimdiye kadar 70 çeşit süs tavuğu çeşidini üretmeyi başaran Erdönmez, her biri bir birinden farklı bu tavukları 100 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Bu işi belgeli ve faturalı yapan Erdönmez, Osmanlı sultan tavuğunu da Türkiye'ye getiren ilk kişi olarak biliniyor. Çiftliğinde 70 çeşit birlerce tavuk, sülün, ördek, kaz, hindi çeşidi bulunuyor. Bu çiftliğe giren ziyaretçiler kendini hayvanat bahçesinde sanıyor.

Başarı hikayesini anlatan Ömer Faruk Erdönmez, "25 yıldır süs hayvanları besliyorum. Bu iş, paçalı tavuk dediğimiz tavukla başladı. Sonra bu duruma geldi. Süs tavuğu olarak 70 çeşit süs tavuğu beslemekteyim. Bu tavukların ekserisini yurt dışından getirttim. 25 yıl evvel Amerika'dan önüme gelen bir katalogda 1956 yılında kurulmuş süs hayvanları çiftliğinin kataloğunu gördüm ve bende de çiftlik kurma isteği oluştu. 25 evvel Park Hayvancılık adlı firmayı kurdum. Başladığım dönem bu işi yapan yok denecek kadar azdı, biz bir ilki başardık. Çiftlikte 70 çeşit tavuk, 10 çeşit su kuşu ve 12 çeşit sülün ve tavus kuşu var. En kaliteli hayvan hangi ülkedeyse oraya gidip yumurtasını alıp geliyorum. Şunu gururla söyleyebilirim, Türk ırkı olan Osmanlı sultan tavuğunu Türkiye'ye biz getirdik. Bu tavukların yılda yumurtladığı yumurta sayısı 70. Bu da ister istemez bu hayvanı nadir kılıyor" dedi.

(İHA)

Türkiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:55 Kaynak: İHA
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