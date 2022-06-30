Dünyanın ikinci büyük kraterinde hayran bırakan manzaralar - Son Dakika
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Dünyanın ikinci büyük kraterinde hayran bırakan manzaralar

30.06.2022 09:13
Dünyanın ikinci büyük kraterinde hayran bırakan manzaralar

Dünyanın ikinci büyük kraterinde hayran bırakan manzaralar Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğiyle kendine adeta hayran bırakıyor.

Dünyanın ikinci büyük kraterinde hayran bırakan manzaralar

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğiyle kendine adeta hayran bırakıyor.

"Avrupalı Seçkin Destinasyonlar" projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, her mevsim doyumsuz manzarasıyla görsel şölen sunuyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile de dikkatleri üzerine çeken krater gölü, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Havadan da görüntülenen krater gölü, doğal güzelliğiyle seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

İlk defa geçen yıl ziyaret etme imkanı bulduğu Nemrut Kalderasına bu yıl tekrar geldiğini belirten Nafiz Tüzün, kalderanın kendine hayran bırakan bir güzelliği olduğunu ifade etti.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

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