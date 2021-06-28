Dünyanın ikinci büyük kraterinde renk cümbüşü - Son Dakika

Dünyanın ikinci büyük kraterinde renk cümbüşü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü çevresinde açan rengarenk çiçekler ziyaretçilerini adeta mest ediyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, güzelliğinin yanı sıra havası ve doğasıyla dikkat çekiyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'nde karların erimesiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte açan çiçekler nedeniyle adeta renk cümbüşüne dönen gölü kendine hayran bırakıyor. Onlarca türün bulunduğu kraterde açan çiçekler Nemrut Krater Gölü'nün doğal güzelliğiyle birleşince seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Öte yandan; bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve biyoçeşitliliği ile yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Nemrut, doğal güzelliğiyle ise adeta kendine hayran bırakıyor.