Dünyanın 2. Büyük kraterindeki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Dünyanın 2. Büyük kraterindeki yangın kontrol altına alındı

BİTLİS - Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölündeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve zaman zaman devam eden yangınlar kontrol altına alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölünde önceki gün bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen yangın güçlükle kontrol altına alınabilmişti. Yangın nedeniyle bölgedeki yaklaşık 5 hektarlık alan küle döndüğü 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde soğutma çalışmaları devam ediyor. Her yıl yüzlerce ziyaretçi ağırlayan Nemrut Krater Gölünde bu kez bilinmeyen nedenle başka bir yangın daha çıktı. Önceki bölgeye yakın bir alanda başlayan yangın nedeniyle büyük bir alan daha küle döndü. Bitlis Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, AFAD, Tatvan Belediyesi itfaiye ekipleri, Bitlis İHH Arama Kurtarma Ekibi, AKUT Derneği ve gönüllülerden oluşan ekiplerce yapılan müdahale sonucunda yangın yeniden kontrol altına alınırken, gece geç saatlere kadar ise soğutma çalışmaları yürütüldü. Son 1 haftada meydana gelen 2 ayrı yangın nedeniyle bölgedeki yaklaşık 7 hektarlık alan adeta tamamen küle döndü.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsüyle koruma altına alınan Nemrut Krater Gölü ve Kalderası'nda ardı ardına gelen yangınlar nedeniyle ekipleri teyakkuzda bekliyor.

Öte yandan; Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" verilen 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, her gün ağırladığı yüzlerce ziyaretçisinin yanı sıra son yıllarda kampçıların da yeni gözdesi haline gelmişti.