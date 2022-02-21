Üye Girişi
Dünyanın ikinci büyük kraterine tırmanan 3 dağcı donma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Dünyanın ikinci büyük kraterine tırmanan 3 dağcı donma tehlikesi geçirdi

21.02.2022 20:26
Dünyanın ikinci büyük kraterine tırmanan 3 dağcı donma tehlikesi geçirdi

Kamp yapmak üzere Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2500 rakımlı Nemrut Kalderası'na çıkan 3 dağcı donma tehlikesi geçirdi.

Kamp yapmak üzere Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2500 rakımlı Nemrut Kalderası'na çıkan 3 dağcı donma tehlikesi geçirdi.

Hak Arama Kurtarma Derneği Bitlis İl Temsilcisi Yavuz Vecel, arkadaşları Tekin Üzümcü ve Serdar Dinçer ile birlikte kamp yapmak üzere zirvesinde dünyanın ikinci büyük kraterinin bulunduğu Nemrut Kalderası'na tırmandı. Planladıkları 2 günlük kamp için Nemrut Dağı'nın eteklerinde bulunan Çekmece köyünden başlayarak zirveye doğru yürüyüşe geçen Vecel ve 2 arkadaşı, 10 kilometre yürüdükten sonra yoğun tipi ve fırtınaya yakalandı. Yoğun tipi ve fırtınaya rağmen kalderanın içerisine doğru ilerleyişlerini sürdüren 3 arkadaş ölümden döndü. Tipi ve fırtınadan dolayı zaman zaman yolunu kaybeden 3 dağcı, geri de dönemeyince çareyi çadır kurmakta buldu. Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede uygun bir yer bulan 3 arkadaş çadır kurdu. Hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi bulduğu bölgede donmamak için yakacak bir şey bulamayan 3 arkadaş, çareyi yanlarında götürdükleri mumu yakmakta buldu. Mum ışığında ısınmaya çalışan 3 dağcı, sabaha kadar birçok kez donma tehlikesi geçirdi. Grup, günün ağarması ile birlikte yanlarında götürdükleri eşyaları ve çadırları bırakarak dönüş yoluna koyuldu. Yaklaşık 4 saatlik zorlu yolculuğun ardından zirveye ulaşan 3 arkadaş, kendi imkanlarıyla ilçeye ulaşmayı başardı.

İki arkadaşı ile birlikte adeta ölümden döndüklerini belirten Hak Arama Kurtarma Derneği Bitlis İl Temsilcisi Yavuz Vecel, arama kurtarma eğitim almalarına rağmen tipi, fırtına ve soğuk havadan olumsuz yönde etkilendiklerini söyledi. Nemrut'a 2 günlük kamp kurmak üzere çıktıklarını dile getiren Vecel, "Aslında 2 gün kamp kurmak üzere Nemrut'a çıkmıştık. Çıkarken tam teçhizatlı bir şekilde çıktık. Hava durumu tahminimiz yolu yarıladığımızda tamamen değişmeye başladı. Biranda yoğun bir tipi ve fırtına başladı. Göz gözü göremeyecek duruma geldi. Bulunduğumuz bölgede kar kalınlığı yer yer 10 metreyi buluyordu. Geri dönüş yapmayı düşündük ancak o anki havada neredeyse imkansızdı. O yüzden kalderanın içine doğru ilerleyişimizi sürdürdük. Yaklaşık 5 saatlik bir yürüyüşün ardından daha fazla ilerlemenin çok mümkün olmadığını gördük. Olası bir durum için sığınma alanı olarak düşündüğümüz bölgeye de varamayınca en uygun bölgede çadır kurmaya karar verdik. Karları biraz eştikten sonra zorlukla çadırımızı kurabildik. Zaman zaman artık donmaya başladığımızı hissediyorduk. Çadıra girdikten sonra bir nebze olsun soğuktan korunsak da hala üşümeye devam ediyorduk. Hava kararmaya başladıkça hava daha soğuyor, termometreler eksi 30 dereceleri gösteriyordu. Bir ara artık gerçekten donup öleceğimizi düşünmeye başladık. Uyumamak için azami gayret sarf ettik. Sabaha kadar sadece mum ışığıyla ısınmaya çalıştık. Geceyi bin bir zorlu Nemrut'ta geçirdik. Sabah hava açılır ümidiyle beklerken yine tam tersi oldu. Yine tipi, fırtına devam etti. Daha fazla kalırsak donacağımızı çok iyi biliyorduk. Bu yüzden risk alarak geri dönmeye karar verdik. Ağırlık yapmasın diye yanımızda götürdüğümüz fazla malzemeleri ve çadırı geride bırakarak dönüş yoluna geçtik. Saatler süren zorlu yolculuğun ardından çok şükür sağlam şekilde geri dönebildik. Bizler üç kafadar arkadaşla asla unutamayacağımız zorlu bir Nemrut macerası yaşadık. Tabii bundan çıkarılması gereken dersleri de çıkardık. Bizim için de ayrı bir tecrübe oldu. İnşallah daha sonraki kamplarımızda daha temkinli davranacağız" diye konuştu. - BİTLİS

YORUMLAR
500
Dünyanın ikinci büyük kraterine tırmanan 3 dağcı donma tehlikesi geçirdi Dünyanın ikinci büyük kraterine tırmanan 3 dağcı donma tehlikesi geçirdi Doğaseverler Nemrut Kalderası'nda kamp yaptı Doğaseverler Nemrut Kalderası'nda kamp yaptı Van, Muş ve Bitlis'te 54 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Van, Muş ve Bitlis'te 54 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Arama Kurtarma, Bitlis, Nemrut, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dünyanın ikinci büyük kraterine tırmanan 3 dağcı donma tehlikesi geçirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:12 Pendik'te feci olay! Ödünç aldığı aracı kenara çekip tabancayla intihar etti
20:07 İBB teftişinde de adı geçiyordu! DİAYDER davasında ara karar çıktı, 3 sanık tahliye edildi
20:06 Son Dakika: Ülkemizde 21 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi
20:04 Az kalsın Asiye'nin ölümüne neden olan pitbull saldırısında tutuklu 4 kişi de tahliye edildi!
20:00 Taraftar ne yapacaklarını bilemedi! Torrent'in açıklaması büyük tepki çekti
19:26 Eski eşini katledip cansız bedenini yol kenarına bırakmıştı! O kişiye müebbet hapis cezası verildi
19:12 Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı
18:59 Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki ilk 11'i netleşti! Torrent'ten şaşırtan kadro
18:58 Son Dakika: Putin'den kritik açıklama: Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün karar vereceğim
18:44 Eski eşinin ihanetiyle gündem olan Berdan Mardin'i yeni aşka yelken açtı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 20:34:12. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyanın ikinci büyük kraterine tırmanan 3 dağcı donma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement