Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi olarak bilinen "Kruzenshtern" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Sabah Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan, Almanya'da 1926'da inşa edilen 114 metrelik, Rus bayraklı gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Rus denizciler Bellingshausen ve Lazarus'un Antarktika'yı keşfinin 200. yıl dönümü dolayısıyla dünya turuna çıkan gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Geçmişte bazı filmlerde de kullanılan, 1965 yılında Sovyet Bilimler Akademisine devredilen "Kruzenshtern", eğitim gemisi olarak kullanılıyor.

"Kruzenshtern"ÇanakkaleÇanakkale Boğazı

Muhabir Burak Akay

Redaktör Hüseyin Yahya Şekerci

Yayınlayan Esra Altınmakas