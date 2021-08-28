Üye Girişi
Dünyanın ikinci en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi için restorasyon çalışmaları başlıyor - Son Dakika

Dünyanın ikinci en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi için restorasyon çalışmaları başlıyor

28.08.2021 12:17

Yaklaşık 6 bin Rum yetime yuva olan, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı olma özelliği ile dikkat çeken Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyon çalışmaları öncesi son hazırlıklar tamamlandı. Büyükada Rum Yetimhanesi'nin bahçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Kapsamlı bir elbirliğinden çıkacak güç ile yılların birikimi bu sorun çözülebilir ve Yetimhane şehirlerin kraliçesi olarak tarif edilen İstanbul'a kazandırılabilir" dedi.

Fransız Mimar Alexander Vallaury tarafından 1898'de inşa edilen 'Prinkipo Palas' oteli, ruhsat verilmemesi üzerine 1900'lerin başında bir Rum tarafından satın alınarak, yetimhane olarak kullanılması şartıyla Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine bağışlandı. Tarihi yapı, 1964'te kapısına kilit vurulana kadar yaklaşık 6 bin Rum yetime yuva oldu. 57 yıl önce kaderine terk edilen Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyon çalışmaları öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Büyükada Rum Yetimhanesi'nin geleceği, yetimhane bahçesinde düzenlenen toplantıda ele alındı. Büyükada Rum Yetimhanesi'nin bahçesinde düzenlenen toplantıya Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen belediye iştiraki Bimtaş A.Ş. Genel Müdürü Özcan Biçer, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Europa Nostra Türkiye Başkanı Burçin Altınsay Özgüner, Adalar Vakfı Başkanı Halim Bulutoğlu ve proje koordinatörü Laki Vingas katıldı.

"YILLARIN BİRİKİMİ BU SORUN ÇÖZÜLEBİLİR"

Fener Rum Patriği Bartholomeos, 'Mimari özellikleriyle tüm dünyaca bilinen bu bina aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, ilerici eğitimin, fedakarlığın ve şefkatin abidesidir. Bugün de son derece ihtiyaç duyduğumuz bu manevi değerlerin somut ve tarihe mal olmuş halidir. Yetimhanenin son on yıllarda yaşadığı ve hepimizi üzen erime sürecine dur demek vatandaş bilinci olan herkesin vicdani görevidir. Çünkü yetimhane hepimizin ortak değeridir ve kaderi bizlerin sorumluluğundadır. Bu nedenle Patrikhanemiz, şehrimizin ve insanlığın önemli bir değeri olan yetimhaneyi tüm teknik ve ekonomik zorluklara rağmen yeniden ayağa kaldırmak hususundaki gayretini daha geniş çevrelere yayarak, güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu noktada devlet makamları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve tüm İstanbul sevdalılarına ulaşarak desteklerini almayı arzulamaktayız. Ancak böyle kapsamlı bir elbirliğinden çıkacak güç ile yılların birikimi bu sorun çözülebilir ve yetimhane şehirlerin kraliçesi olarak tarif edilen İstanbul'a kazandırılabilir" dedi.

Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor

"BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ BİRİNCİ DERECEDEN TARİHİ BİR ESER"

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizim vazifemiz kültürel mirasımızın korunması" diyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise, "Bu süreç sadece İstanbul'da değil bütün Türkiye'de geçerli. Geçen 20 yıllık süreci aslında vakıf başkanımız çok güzel özetledi. Özellikle azınlık vakıflarıyla alakalı sorunlar da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çözüldü. Büyükada Rum Yetimhanesi birinci dereceden tarihi bir eser" diye konuştu.

Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor

"YETİMHANE AVRUPA'NIN TEHLİKE ALTINDAKİ 7 KÜLTÜREL MİRAS ALANINDAN BİRİ"

Geçen 57 senede Büyükada Rum Yetimhanesi'nin zamana, doğaya, çevresel faktörlere direndiğini söyleyen Yetimhane Restorasyon Projesi Koordinatörü Laki Vingas, "Birçok bölümleri ve çatısı ciddi olarak tahribata uğrasa da bütünlüğünü koruyarak ayakta kalmayı başardı. Çok şükür ki, orijinal hali ve son teknoloji ile rölövesi çıkarılarak kayıt altına alındı ve yarınlara bir anıt eser olarak taşınmasının önünde önemli bir kapı açıldı. Europa Nostra, Türkiye'nin girişimiyle, 2018 yılında yetimhaneyi 'Avrupa'nın tehlike altındaki 7 Kültürel miras alanından biri olarak ilan etti. Akabinde toplantılar, buluşmalar ziyaretler süreci başladı. Danışma kurulu ve sekretarya oluşturuldu, logosu tasarlandı ve seçildi, web sitesi düzenlendi, destek projelerine müracaat edildi, dijital belgeleme, rölöve çizimleri ve malzeme analizleri sonuçlandı; ilgili anıtlar kuruluna sunuldu, restitüsyon çizimleri hızla devam etmekte, Tarih Vakfı ile arşiv belgeleme çalışmaları başlandı. Prof. Mehmet Alper ve eşi Prof. Berrin Alper'in 1992 yılında hazırladıkları projeler ve araştırmalar kitaplaştırıldı" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor

"UZMANLARIN KATILACAĞI BİR ÇALIŞTAYIN DÜZENLENMESİ ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA"

Vingas, "Restorasyon öncesi binanın korunmasına yönelik geçici destekleme tedbirlerinin rölöveye uygun şekilde anıtlar kuruluna sunulması, binanın fonksiyonunun belirlenmesi konusunda eylül, ekim aylarında uzmanların katılacağı bir çalıştayın düzenlenmesi ve tabii ki restorasyon için finans imkanlarının tespit edilmesi önceliklerimiz arasında olacaktır" şeklinde konuştu.

Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor

"YETİMHANENİN RESTORASYONUYLA İLGİLİ ÇOK BÜYÜK BİR ZORLUK YOK"

Toplantıda konuşan Europa Nostra Türkiye Başkanı Burçin Altınsay da, "2019 yılında bir araya gelen misyon heyeti, yayınlanan raporda yetimhanenin gelecekteki kullanımı hakkında kesin bir konseptin geliştirilmesini öneriyordu. Yetimhane için çevre enstitüsü ve inançlar arası diyalog merkezi işlevi düşünülen bir işlevdi. Bunun yanı sıra projenin uygulanabilirliğini sağlamak için farklı işlevlerin de bir arada bulunabileceği farklı kullanımların da bir arada düşünülebileceği tavsiye edilmişti. Aynı zamanda bütün paydaşların bu sürece hayati bir önemi olduğunu vurgulandı. Bir yönetim birimi kurulmalı. Yetimhane yapım teknikleri ve malzemesi açısından çok da sıra dışı bir yapı değildir. Aslında bakılırsa restorasyonuyla ilgili çok büyük bir zorluk yoktur. Boyuyla ve ölçüleriyle ilgili olsa zorluk vardı. Yetimhanenin bundan sonra nasıl kullanılacağı, nasıl restore edileceği oldukça önemli. Burada klasik restorasyon yöntemlerinin belki biraz dışında düşünmemiz gerek" diye konuştu.

Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor
Dünyanın ikinci en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi için restorasyon çalışmaları başlıyor

Restorasyon, Büyükada, İstanbul, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünyanın ikinci en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi için restorasyon çalışmaları başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Çamlica Gazoz: Restore edip kültür bakanlığına bağlanmalı ve müze olmalıdır.turk düşmanı hain rumlar bu binada yeni fesat tohumlar eklerine göz yumulamaz aynı ayasofya gibi burasıda turk malıdır ve tirk halkının ortak değeridir Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Görenler şaştı kaldı! Beyaz çarşaf ile motosiklet çaldı 14:42 Görenler şaştı kaldı! Beyaz çarşaf ile motosiklet çaldı Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu 14:30 Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu 14:16 Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu
Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi 14:01 Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu 13:55 MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu Alev alan otomobil kazasında 4 ölü, 2 yaralı 13:46 Alev alan otomobil kazasında 4 ölü, 2 yaralı
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü 12:51 Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı 12:40 Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Son Dakika Haberleri
14:44 Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını 545 bin TL'ye aldı
14:29 Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu
14:26 Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti
14:16 Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu
13:56 Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi!
13:55 MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu
13:50 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak
12:51 Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü
12:39 Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
12:30 Thodex reklamında oynayan isimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını 545 bin TL'ye aldı Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını 545 bin TL'ye aldı         
14:45
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı         
14:34
Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti         
14:27
İncirin fiyatı dudak uçuklattı! 20 liradan satılıyor İncirin fiyatı dudak uçuklattı! 20 liradan satılıyor         
14:11
Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi! Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi!         
13:57
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak         
13:51
Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu         
13:19
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek         
12:46
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur         
10:25
Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu         
09:31
Kılıçdaroğlu'na vatandaşın Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı         
09:10
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 14:51:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyanın ikinci en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi için restorasyon çalışmaları başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement