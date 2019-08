Dünyanın ilk 5G oteli açıldı

Akıllı telefon üreticisi OPPO, son teknolojiyle donattığı nakliye konteynırını fütüristik bir otele dönüştürerek dünyanın ilk 5G otelini Avustralya 'da hizmete sundu.OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, şirket sürpriz bir girişimle teknoloji ve seyahat severlere yönelik olarak, Avustralya'da dünyanın ilk 5G otelini açtı.OPPO'nun Reno 5G akıllı telefonu ve 5G ağının sağladığı olanaklarla inşa edilen gezici otel, ilk konuklarını Avusturalya'nın Gold Coast şehrindeki kültür ve sanat merkezi Home of the Arts'ta (HOTA) kabul etmeye başladı.Şirket, 40ft nakliye konteynırını fütüristik bir otele dönüştürerek son teknoloji ile donatılan dünyanın ilk 5G oteli projesiyle, 5G teknolojisiyle nelerin mümkün olabileceğini göstermeyi amaçlıyor.5G Otel, Avusturalya'da 5G teknolojisini destekleyen lokasyonlar arasında dolaşarak, teknoloji ve seyahat severlere farklı deneyimler yaşatıyor.Akıllı ayna, artırılmış gerçeklik ve birçok uygulamaTek bir lüks yatak odası bulunan 5G otelde, ağustos ayı boyunca gecelik iki kişi 150 Avustralya Doları karşılığında rezervasyon yapılabiliyor. Mat siyah bir dış cepheye, minimalist iç mekan dokunuşlarına sahip olan 5G Otel, şık görüntüsüyle dikkati çekiyor.Dünyanın ilk 5G otelinde şu özellikler bulunuyor:"Akıllı Ayna , misafirlerin bir aynadan bekleyebileceği her şeyi ve fazlasını sunuyor. Bu özelik sayesinde en son haberler izlenebiliyor, hisse senetleri ile ilgili güncel gelişmeleri takip edilebiliyor, gazete okunabiliyor, film izlenebiliyor veya aynadan selfie çekilebiliyor. 'Her Yerde Oyun' özelliğiyle ise otelin 5G oyun süiti sayesinde, konuklar yüksek kaliteli bir oyun bilgisayarını deneyimleyebiliyor. PC'den oyun oynamanın yanı sıra, Reno 5G akıllı telefonla oyun kütüphanesine de erişilebiliyor.Reno 5G cihazı bir dizi akıllı ev özelliğinin yanı sıra Google Ev Hub'ına da bağlı olarak kullanılabiliyor.Konuklar sesle kontrol etme özelliğinden yararlanarak, otelde aydınlatmayı çalıştırabiliyor, en sevdikleri şarkıları YouTube Müzik'ten çalabiliyor veya Google'dan arama yapabiliyor. Artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi ile otel, farklı kıyafetlerin önizlemesini sağlayan bir AR gardırobu da dahil olmak üzere, Reno 5G ile etkileşimli bir dizi AR uygulaması içeriyor. Ayrıca konuklar, favori filmlerini veya dizilerini 5G hızında izleyebiliyor. Geniş ekranlı bir televizyonda en sürükleyici Netflix dizilerini bir kahve eşliğinde izlemek, 5G Otel'de yapılan aktiviteler arasında yer alıyor."