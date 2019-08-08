Dünyanın ilk 5G oteli açıldı
1 saat önce
Akıllı telefon üreticisi OPPO, nakliye konteynırını fütüristik bir otele dönüştürerek ve son teknolojiyle donatarak dünyanın ilk 5G otelini Avustralya'da hizmete açtı.
Akıllı telefon üreticisi OPPO, nakliye konteynırını fütüristik bir otele dönüştürerek ve son teknolojiyle donatarak dünyanın ilk 5G otelini Avustralya
'da hizmete açtı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:10
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