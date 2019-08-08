Son Dakika Haberleri: Dünyanın ilk 5G oteli açıldı
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Dünyanın ilk 5G oteli açıldı

1 saat önce

Akıllı telefon üreticisi OPPO, nakliye konteynırını fütüristik bir otele dönüştürerek ve son teknolojiyle donatarak dünyanın ilk 5G otelini Avustralya'da hizmete açtı.

Dünyanın ilk 5G oteli açıldı, System.String[]
Akıllı telefon üreticisi OPPO, nakliye konteynırını fütüristik bir otele dönüştürerek ve son teknolojiyle donatarak dünyanın ilk 5G otelini Avustralya'da hizmete açtı.
Avustralya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:10 
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