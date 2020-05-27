Dünyanın İlk 8K Holografik Ekranı Satışa Sunuldu! - Son Dakika

Dünyanın İlk 8K Holografik Ekranı Satışa Sunuldu!

Dünyanın ilk 8K holografik ekranı görücüye çıktı. Ancak bu ekran ilginç bir yöntemle satılıyor.

Dünyanın İlk 8K Holografik Ekranı Satışa Sunuldu!, System.String[]

Dünyanın ilk 8K holografik ekranı görücüye çıktı. Ancak bu ekran ilginç bir yöntemle satılıyor. Bu yöntem ekranın fiyatının olmaması. Gelin haberin detaylarına inelim.


Dünya genelinde birçok insan 4K teknolojisini bile yakalayamamış durumda. Hatta hala evlerimizde HD veya Full HD çözünürlüklerdeki ekranlara bakıp işlerimizi görüyoruz. 2K veya 4K teknolojisi henüz yeni yeni evlerimizden içeriye giriyor. Tabi teknoloji bu sırada gelişmeye devam ediyor. Bir şirket dünyanın ilk 8K holografik ekranını üretti ve satışa sundu bile.


VR veya AR teknolojileri kullanılmadan 3D görüntü sunan dünyanın ilk 8K holografik ekranı teknoloji fuarlarında sergiye çıktı. Looking Glass adlı bir şirket tarafından geliştirilen bu ekran, kullandığı bir ışık teknolojisi ile holografik 3D görüntüleri 8K kalitede sunuyor.


Ekranın kas ve iskelet grupları üzerine çalışan bilim insanlarına veya mühendislik uygulamaları yapan kişilere hitap ettiğini belirten şirket, ürettiği bu ekran ile gelecekteki 8K teknolojilerine öncülük edecek. Yani şu anda bu ekranı satın alıp, karşısında Netflix keyfi yapılamıyor.


Dünyanın İlk 8K Holografik Ekranı Fiyatı


Tabi bu ekranın fiyatı çok merak ediliyor. Dünyanın ilk 8K holografik ekranının fiyatı, bu konu ile hiç ilgilenmeyenler için bile bir merak konusu. Ancak şaşırtıcı olan şey bu ekranın bir fiyatı yok. Görünüşe göre şirket bu ekrana bir paha biçememiş. Şaka bir yana, ekran teklif usulü ile satılıyor. Yani satın alacak kişi şirkete bir fiyat teklifinde bulunuyor. Şirket kabul ederse ekran satılıyor.


Tabi şu anda Samsung'un holografik olmayan 8K bir televizyonunun 13 Bin Dolar fiyat etiketine sahip olduğunu düşünürsek, bu ekranın fiyatı epey tuzlu. Yinede net fiyat bilinmiyor. Bakalım bu ekran gelecekteki ekran teknolojilerinde nasıl bir rol oynayacak.

Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 04:47 

Son Dakika Teknoloji Dünyanın İlk 8K Holografik Ekranı Satışa Sunuldu! - Son Dakika

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