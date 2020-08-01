Dünyanın ilk başarılı rahim nakilli annesi Derya Sert, bebeğiyle buluştu - Son Dakika

Dünyanın ilk başarılı rahim nakilli annesi Derya Sert, bebeğiyle buluştu

- Anne Derya Sert, maskeli şekilde bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı

-Anne sütü ile beslenen bebeğin hızla kilo almaya devam ettiği belirtildi

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 2011 yılında rahim nakli yapılan ve tıp literatürüne giren Derya Sert(32)4 Haziran'daki doğumun ardından 'Ömer Özkan' ismini verdiği bebeğini ilk kez kucağına aldı.

Henüz 23 yaşındayken kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in mücadelesi, 2011 yılında başladı. 2009 yılında bekar olduğu dönemlerde kadın hastalıkları sebebiyle bir dizi operasyon geçiren Sert'e, kadavradan rahim bulunup 45 kişi arasında doku grubu ve diğer testleri tam uyunca, 8 Ağustos 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nakil yapıldı. Dünyada ilk kez yapılan nakil ise AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz 4 Haziran'da ise 28 haftalık 760 gram erkek bebek dünyaya geldi. Sert çifti, erkek bebeklerine 'Ömer Özkan' ismini verdi.

Öte yandan Derya Sert, uzun bir çabanın ardından dünyaya getirdiği bebeği ile kavuşma anlarının fotoğrafları paylaşıldı. Anne Derya Sert, özel olarak ayrılan yoğun bakım odasında bebeğini anne sütü ile beslemeye başladığı ve kilo aldığı öğrenildi.Derya Sert'in maskesini takarak bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.