Dünyanın İlk Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı Devam Ediyor

KİŞİSEL DEĞİŞİM ATAĞI!

16 YENİ DEĞİŞİM UZMANI SERTİFİKALARINA KAVUŞTU!!!

Kişisel gelişimde çığır açacak donanımla dünyayı değiştirmeyi hedefleyen 16 Değişim Uzmanı sertifikalarını aldı!

Dünya Değişim Akademisi kurucuları şu açıklamaları yaptı: Bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel gelişimi üzerine 55 yıllık bilgi ve deneyim birikiminin sonucunda 60'ın üzerinde değişim programı oluşturuldu. Ayrıca kişinin değişim hedefine, ihtiyacına göre yeni programlar da hazırlanmakta. İnsanın ve toplumun olumlu bir şekilde gelişmesini ve ilerlemesini hedeflediğimiz ve adına Değişim Sanatı dediğimiz programlarla değişimi bireyin kendisinden başlatıyor, çevresine ve tüm dünyaya yaymasını hedefliyoruz. Temel amaç bireyin mutluluğu, sevgi ve barış dolu bir dünyaya katkıda bulunması. Bunun için tüm dünyada Değişim Merkezleri açıyor, Değişim programlarını sunacak Değişim Uzmanları yetiştiriyoruz.

Değişim Sanatı programlarını bireyler ve şirketlerle uyguluyoruz. Faydalarını kısaca belirtirsek:

Bireysel Değişim Programları size ne kazandırır?

Bedensel olarak daha fit, daha güçlü ve daha esnek olursunuz. Fiziksel beden insan yapısının en kaba tezahürüdür ve tüm değişim buradan başlar. Zihinsel olarak daha esnek, daha odaklı ve daha pozitif olursunuz. Düşüncelerinizi kontrol edebilir, negatif düşünceleri istediğiniz şekilde pozitif yönde dönüştürebilirsiniz. İstediğiniz zaman düşünüp, istediğiniz zaman da düşünceleri bir kenara bırakıp, düşüncesizlik halinde derin bir dinlenmeye geçebilirsiniz. - Duygularınızı gözlemleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Tekrar masum ve doğal halinize dönersiniz.

Kurumsal Değişim Programları ne kazandırır?

Çalışanlar kendi kişisel gelişimlerinin sorumluluğunu almaya başlar. Şirketin verimliliği ve çalışan motivasyonu artar. Çalışan bireyler kendilerine dönük farkındalık kazanır. Kuruma ve yapılan işe dair farkındalık gelişir. Yaratıcı düşünme ve özgüven gelişir. Kurumsal sadakat artar. Yönetsel beceriler gelişir. İletişim ve ilişki kurma becerileri gelişir. Karşılıklı anlayış gelişir. Çalışanlar arasında yardımlaşma, birbirini tamamlama, gerektiğinde birbirinin yerini doldurma istekliliği artar.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM)'den yapılan açıklama iseDeğişim Uzmanı yetiştirmek için Dünya Değişim Akademisi ile ortaklaşa başlatılan sertifika programının önümüzdeki dönemde de devam edeceği, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve Dünya Değişim Akademisi işbirliği ile bu programların periyodik olarak süreceği belirtildi. YENİSEM, Değişim Uzmanı olmak isteyen herkesi eğitimlere bekliyoruz" dedi.

DEĞİŞİM SANATI PROGRAMLARINDAN ÖRNEKLER:

Değişim Uzmanları liderliğinde uygulanan Değişim Sanatı programları ile kendi öz doğasını keşfeden ve potansiyellerini harekete geçiren birey için yaşam sonsuz olanaklar sunan bir maceraya dönüşür. İnsan coşku ve heyecan ile yaşama sarılacak ve geride kalan tek bir an için bile pişmanlık ya da kayıp duygusu yaşamayacaktır.

Aşk, Sağlıklı Cinsellik, Ebeveyn Olma, Affetme gibi konularda uygulanan Değişim Sanatı programları insana hep özlediği ve aradığı aşk ve aile hayatını sunacaktır.

Korkuları Aşma, Kıskançlıktan Özgürleşme, Öfkeden Özgürleşme, Nefretten Özgürleşme gibi Değişim Sanatı programları ise bireyin baskıladığı ve bu nedenle içinde biriken, böylece negatif düşünce ve davranış kalıplarına neden olan olumsuz enerjileri atmasını ve daha hafif ve mutlu bir hayat sürmesini sağlayacaktır.

Sezgili Olma, Tekamül, Anda Kalma, Farkındalık, Kendini Bilme gibi Değişim Sanatı programları sayesinde ise birey görünenin arkasında gizli olanı fark edip keşfedecek ve aslında görünen ile gizli olanın derinde bütün teşkil ettiğini, bölünmenin sadece yüzeyde olduğunu anlayacaktır.

Liderlik, Motivasyon, Organizasyon ve Strateji Geliştirme, Zaman Yönetimi gibi pek çok konuda oluşturulan Değişim Sanatı programları ise iş ve kariyer yaşamında bireyi olmak istediği yere taşıyacaktır. Kişi, bireysel ya da grup halinde elde edilen kazanımların aslında tüm insanlığa ait olduğunu anlayacak ve bundan keyif alacaktır.

Başarı, Özgüven, Cesaret, Güç, Sorumluluk, Özgürlük gibi kavramlar üzerine oluşturulan Değişim Sanatı programları, bireyin elde ettiklerinin daha sorumlu olması için kendisine verildiğini anlamasını sağlayacaktır.

60'ın üzerinde Değişim Sanatı programı uygulanmaktadır. Her program pratik tekniklerden oluşan uygulamalara dayanır.