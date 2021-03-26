Dünyanın ilk dijital evi 515 bin dolara satıldı - Son Dakika

Dünyanın ilk dijital evi 515 bin dolara satıldı

26.03.2021 16:01
Dünyanın ilk dijital evi 515 bin dolara satıldı, System.String[]

Son dönemlerde bir çok kişinin gitmek için hayal ettiği Kızıl Gezegen'de gibi hayal edilen ve şeffaf cam duvarlarla kaplı büyük bir alan olan sanal NFT evi 'Mars House' 500 bin doların üzerinde fiyatla alıcı buldu.

Son dönemlerde bir çok kişinin gitmek için hayal ettiği Kızıl Gezegen'de gibi hayal edilen ve şeffaf cam duvarlarla kaplı büyük bir alan olan sanal NFT evi 'Mars House' 500 bin doların üzerinde fiyatla alıcı buldu.

Dünya genelinde adeta yeni bir akım haline gelen ve dijital sanatın her geçen gün popülaritesini artırmasıyla birlikte birçok NFT ((non-fungible token) eserleri rekor fiyatlara alıcı buluyor. Dünyanın ilk dijital NFT (non-fungible token) evi 'Mars House' kısa süre önce 500 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı. Sanal yapı dijital tasarımcı Krista Kim tarafından tasarlandı. Evin alıcısının ismi açıklanmazken 'Mars evi'nin yeni sahibi dijital sanatçı Krista Kim'e 288 Ether (yaklaşık 515 bin dolar) kripto para ödedi. Koronavirüs salgını sırasında 'dijital zen felsefesini kullanarak iyileştirici bir atmosfer oluşturmak için tasarladığını' söyleyen Krista Kim, alıcının kurgusal evrenine (Metaverse) 3D dosyası olarak gönderildiğini ifade etti.

MARS MANZARASI EŞLİĞİNDE

Etkileyici bir görünüme sahip olan 'Mars House'un Kızıl Gezegen'deki bir dağın tepesinde gibi göründüğü ve sakinlerine Mars'ın manzarasını sunduğu ifade edildi. Şeffaf cam duvarlarla kaplı büyük bir alan olan Mars House'un, temperlenmiş cam ve kumaştan yapılmış eşyalarla döşenmiş olduğu ve sonsuzluk havuzuyla birlikte yemek, oturma ve uyuma alanına sahip olduğu belirtildi.

İLK KOVİD-19 KARANTİNASINDAN TARASARLANDI

Kim'in, "Bu alanın, dijital çağ için avangart lüksün yeni bir tanımı olan 'Meditatif Tasarım' tutkumu sergilemesini istiyorum. İlk dalga Kovid-19 karantinası sırasında Mayıs 2020'de Mars House'u tasarladım. NFT sanatı için herkes evine bir LED duvar kurmalı" ifadelerine yer verildi.


Dünyanın ilk dijital evi 515 bin dolara satıldı
Dünyanın ilk dijital evi 515 bin dolara satıldı
Dünyanın ilk dijital evi 515 bin dolara satıldı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünyanın ilk dijital evi 515 bin dolara satıldı - Son Dakika Dünya


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