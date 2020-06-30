Dünyanın ilk diplomalı ninjası göreve başladı - Son Dakika

Dünyanın ilk diplomalı ninjası göreve başladı

Japonya'daki Mie Üniversitesi'nden ninjalık konusunda dünyanın ilk ve şimdilik tek lisansüstü diplomasını alan 45 yaşındaki Mitsuhashi, eğitimi boyunca tarihi araştırmalar yapmanın ötesine geçerek kendini tam bir ninja olarak yetiştirdi.

Japonya'daki Mie Üniversitesi'nden ninjalık konusunda dünyanın ilk ve şimdilik tek lisansüstü diplomasını alan 45 yaşındaki Mitsuhashi, eğitimi boyunca tarihi araştırmalar yapmanın ötesine geçerek kendini tam bir ninja olarak yetiştirdi.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi

İki yıl eğitimden geçen Genichi Mitsuhashi'nin hocası, "Onun bu işi bu derece sahipleneceğini doğrusu tahmin etmiyordum." diyerek gerçek bir ninja gibi yaşamayı seçen öğrencisini övdü.

Mitsuhashi, kitaplardan okuduğuna göre ninjaların sabahları tarlada çalışıp öğleden sonraları da dövüş sanatları icra ettiklerini söylüyor.

Aynı yaşam tarzını benimseyen Genichi Mitsuhashi, sınıfta aldığı yoğun ninja eğitiminin yanı sıra ileri düzey hayatta kalma becerilerini geliştirmek için ormanda yaşamış, sebze yetiştirmiş ve dövüş sanatı antremanları yapmış.

AFP'ye konuşan Mitsuhashi, "Bu kombinasyonla gerçek ninja olmayı öğrenebileceğimi düşündüm" diyor.

Kung fu ve Shorinji Kempo adlı Japon savaş sanatını da öğrenen Mitsuhashi, şu an bir yandan ninjalık doktorası yapıyor, diğer yandan da hem kendi dojo'sunda dersler veriyor ve hem de ninjalığı deneyimlemek isteyenlerin kalabileceği bir köy pansiyonu işletiyor.

Mitsuhashi'nin mezun olduğu Mie Üniversitesi, 2017 yılında dünyanın ilk ninja araştırmaları merkezini kurup ondan bir yıl sonra da lisanüstü programa öğrenci kabulüne başladı.

Okulun bulunduğu İga şehri, Tokyo'nun 350 kilometre güneybatısında dağ ve ormanlarla çevrili bir bölgede ve tarihte ninjaların anayurdu olarak kabul ediliyor.





Mitsuhashi'nin hocası Yuji Yamada, ninja becerileri hakkında düzenledikleri tarih dersleri ve kurslara talebin yoğun olduğunu söylüyor. Her yıl sadece üç-dört öğrencinin kabul aldığı programa girebilmek için müstakbel öğrenciler Japon tarihi ve tarihi ninja belgelerini okuma konusunda bir teste tabi tutuluyorlar.

Feodal düzenin hüküm sürdüğü ortaçağ Japonyası'nda 13.cü-14.cü yüzyıllarda ortaya çıkan ninjalar, ninjitsu adlı üstün dövüş tekniklerine sahip bir tür paralı askerlerdi. Dağlarda yaşayan bu kişiler, özellikle sessizce halledilmesi gereken gizli işlerde, casusluk, sabotaj ve suikast konusunda uzmandılar.

Yurtdışından da pek çok kişinin merak edip kendilerini aradığını söyleyen Yamada, "Ancak bir konuda uyarmalıyım: Bizim programımız ninjaları öğrenmek isteyenlere uygun, ninja olmak isteyenlere değil."

Japonya, Japon, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:37 

Son Dakika Dünya Dünyanın ilk diplomalı ninjası göreve başladı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:24 Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 19:16 Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:16 Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 10:58 Dedelerinin esir düşüp çancılığı öğrendiği Yunanistan'a şimdi çan ihraç ediyorlar 09:56 Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:38
Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz
21:18
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
21:13
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
21:01
BIST30 pay piyasalarında açığa satış yasağı kaldırıldı
20:36
Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi
20:27
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
20:24
TFF Yönetim Kurulu, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi
20:18
PFDK, olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili başkanlar dahil 7 kişiye ceza verdi
20:13
Basketbolda Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya puan silme cezası verildi
19:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 22:07:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyanın ilk diplomalı ninjası göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]