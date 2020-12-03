Dünyanın ilk franchise dövme markası dünyaya açılıyor - Son Dakika

DÜNYANIN ilk 'franchise dövme markası' olma özelliği taşıyan Türk firması Cleopatra Ink, Avrupa bulunan birçok stüdyosunun ardından dünyaya açılma kararı aldı. Covid-19 aşı çalışmalarının başlamasıyla planlarını hızlandıran şirket, ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine stüdyo açma kararı aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2014 yılında kurulan Cleopatra Ink dövme stüdyosu, 6 yıl içerisinde dünyanın en büyük dövme markalarından biri haline geldi. Dövme sektörünün en prestijli yarışmalarına katılarak küresel bir başarı elde eden marka, katıldığı yarışmalarda 73 ödül aldı. Bünyesinde bulunan dövme sanatçılarının ödüller almasının ardından özellikle Avrupa'da yoğun ilgiyle karşılaşan Cleopatra Ink, Avrupa'ya da açıldı. Bu yönde gelişmek için düğmeye basan Cleopatra Ink, 2018 yılı başında büyük işletmelerin isim ve marka imtiyazlarının kullandırıldığı sistem olan franchising satışlarına başladı. Kısa sürede yoğun talep alan şirket, Alanya başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde 38 şube açtı. Franchising hizmetini duyurmasının ardından dünyanın farklı ülkelerinden de talep alan şirket, Norveç, Finlandiya, Yunanistan, Almanya, Ukrayna, Kıbrıs ve Yeşil Burun Adaları'nda 16 şube daha açtı. Pandemi sürecinde de büyümeye devam eden marka 8 ülkedeki ağını dünya gelenine yaymak için çalışmalarına başladı. Şirketin hedefi ise 2021 yılında 150 şubeye ulaşmak.

'YURT DIŞINDA DA HIZLI BİR ŞEKİLDE İLERLEMEKTEYİZ'Şirketin hedefleri hakkında bilgi veren markanın kurucusu ve Cleopatra Ink Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karadere , dünya genelinde sektörün öncüsü haline geldiklerini belirtti. Karadere, "Halihazırda Türkiye genelinde işleyen 38 tane stüdyomuz var. Yurt dışında da hızlı bir şekilde ilerlemekteyiz. Bu ülkemiz için çok güzel bir şey, ülkemizin de reklamını yapıyoruz. Şu anda yurt dışında 16 tane stüdyomuz var, yaklaşık 8 ülkede bulunmaktayız. Şimdi ilk hedefimiz Almanya. Almanya'dan çok iyi bir talep var. İnsanlar gerçekten dövmeyi bir iş kolu veya bir hobi sahibi olmak için öğreniyor. Fakat bunun bir okulu dünyanın hiçbir yerinde yok. Biz bunu ilk olarak Türkiye'de gerçekleştirdik" dedi.'ALMANYA'DAN YOĞUN TALEP VAR'Markanın kendi bünyesinde çalışan personeli dövme sanatçısı olması için yetiştirdiği oryantasyon sistemi olan Cleopatra Ink Akademi uygulamasını tüm dünyaya yaymak istediklerini ifade eden İbrahim Karadere, "Şu anda Almanya'ya gidiyoruz, Almanya'da ilk Berlin 'de dövme akademimizi kuracağız. Daha sonra farklı şehirlerde de açmayı planlıyoruz. Tabii başarılı olursak -ki başarılı olacağımızı düşünüyoruz- diğer ülkelere de açacağız. Mesela ikinci sırada Finlandiya sonrasında Norveç var. Cleopatra Akademimizi tüm Avrupa'da yaymak istiyoruz ve sürekli kalifiye personellerimizi yetiştirip, kendi stüdyolarımızda değerlendirmek istiyoruz. ABD ile de çalışmalarımız sürüyor. New York Los Angeles ve Pittsburgh'a yeni şubeler açıyoruz. Dövme gerçekten çok ilginç bir sanat. Bir insanın tuale çizemediği resmi derinin altına yapabilmesi bence çok heyecan verici. Benim gibi birçok insan da bu şekilde düşünüyor herhalde. İnşallah bunu bütün dünyaya en kısa zamanda yayıp, dünyada bir ilk olacağız. Aynı Cleopatra Ink'te yaptığımız sistemi, Cleopatra Akademi'de de kurmak istiyoruz" diye konuştu.'DİSTRİBÜTÖRLÜKLER KURULUYOR'Franchise sistemiyle hızlı büyüyen markanın hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla ülkelere distribütörlükler kurmaya başladıklarını aktaran Cleopatra Ink Yurt Dışı Sorumlusu Ali Başsav ise şöyle konuştu:

"Cleopatra Ink ailesi olarak 2014 yılında başlamış olduğumuz yolculukta, Türkiye'de elde ettiğimiz başarılardan sonra baktık ki yurt dışında da bize çok yoğun talepler var. Şimdi de yurt dışı açılımımızı yapmaya başladık. Bu doğrultuda Almanya'da görüşmelerimiz devam ediyor. Yaklaşık 10 farklı şehirde stüdyolarımız olacak. Bununla beraber Norveç, Finlandiya, Yunan adalarında, Rodos'ta şu anda halihazırda stüdyolarımız çalışmakta ve devam etmekte. Bundan sonraki aşamamızda o ülkelere distribütörlük vermeye başladık. Onlar oradaki temsilcilerimiz olacak, o ülke ile onlar ilgilenecek. Bu şekilde ülkemizi de başarı ile temsil etmek istiyoruz."

- Antalya