Dünyanın ilk hibrit acuru rafa çıkmak için gün sayıyor - Son Dakika

Dünyanın ilk hibrit acuru rafa çıkmak için gün sayıyor

ANTALYA'da bir firma, dünyanın ilk hibrit acurunu üretmeyi başardı.

Dünyanın ilk hibrit acuru rafa çıkmak için gün sayıyor, System.String[]

ANTALYA'da bir firma, dünyanın ilk hibrit acurunu üretmeyi başardı. Testleri yapılan hibrit acur, yerel ürüne göre 5 kat verimli, hastalıklara dayanıklı, raf ömrünün uzun ve 12 ay üretilebilir olmasıyla öne çıkıyor.

Serik ilçesinde 50 bin metrekarelik alana Ar-Ge istasyonu kuran Nadide Tohum firması, Anadolu'da yetişen 250 sebze çeşidinden 50'sinin ıslahı için çalışma yürütüyor. 2012 yılında 'kuzey' ve 'pembe' köy domatesini ıslah ederek piyasaya sunan firma, yeni türlerin ıslahı için Ar-Ge çalışmalarını Akdeniz Üniversitesi Teknokent'teki ofisinde yürütüyor. Gen bankalarından domateste 14 bin, biberde ise 36 binden fazla farklı genetik materyal bulunduran firma, yeni bir çalışmaya imza attı.

Tarlada üretilen acurla ilgili çalışma başlatan firma, 5 yıllık çalışmanın ardından dünyanın ilk hibrit acurunu üretmeyi başardı. Yerli ürüne göre raf ömrü uzun ve hastalıklara karşı daha dayanıklı olan hibrit acurun, üreticisini üretim kapasitesiyle de memnun edeceği kaydedildi. Yerli acura göre 5 katı verimli olduğu belirtilen acurun önümüzdeki yıllarda tohumlarının üreticiyle buluşması planlanıyor. Ayrıca bir bitkiden 2 adet yerli acur alınırken, hibrit acurdan bitkide 10 adet alınabiliyor. Yılın yalnızca 2 ayı tarlada acur üretilirken, hibrit acur sayesinde üreticinin artık serada da üretim yapabileceği ve böylece yılın her mevsiminde tüketicinin acura ulaşabileceği kaydedildi.

Nadide Tohum Genel Müdürü Hüsnü Ekiz, yerli acurun düşük verimli olduğunu ve külleme denilen hastalığa dayanıklı olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hibrit acur külleme hastalığına daha dayanıklı ve verimi yüksek bir ürün. Hem lezzeti farklı, hem de ürünün raf ömrü uzun. En az 5 katı verimi yüksek. Yerel acur serada üretilmiyordu, ancak hibrit 12 ay boyunca hem serada hem tarlada üretilebilecek. Böylece yılın her ayında acura ulaşım mümkün olabilecek."

Tescil işlemlerinin devam ettiği öğrenilen hibrit acuru, 2021 yılında tezgahta görebilmenin mümkün olduğu kaydedildi.


serik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 08:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dünyanın ilk hibrit acuru rafa çıkmak için gün sayıyor - Son Dakika Ekonomi

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