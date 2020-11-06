Dünyanın ilk hidrojen yakıtlı feribotu suyla buluştu - Son Dakika

Dünyanın ilk hidrojen yakıtlı feribotu suyla buluştu

06.11.2020 12:51
Dünyanın ilk hidrojen yakıtlı feribotu suyla buluştu, System.String[]

Dünyanın ilk hidrojen yakıtlı feribotu "NB14-Hydra" bugün gerçekleşen törenle suya indirildi.

Dünyanın ilk hidrojen yakıtlı feribotu "NB14-Hydra" bugün gerçekleşen törenle suya indirildi. Feribot, 80 araba ve 299 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Norse Grup Şirketleri, Norveç merkezli Westcon Tersanesi'yle ortak yürütülen proje kapsamında inşa ettiği, dünyanın ilk hidrojenle çalışan feribotu "NB14-Hydra"yı teslim etmeye hazırlanıyor. İki eş gemiyi kapsayan proje dahilindeki ilk feribot olan 'Nesvik'in inşasına 2019'un ekim ayında başlanmıştı. 23 Temmuz 2020 tarihinde suyla buluşan ilk feribot, elektrikli olmasının yanı sıra hidrojenle çalışacak tüm donanıma da sahip olarak üretilmişti. 82 metre boy, 17 metre genişlikle 80 araba ve 299 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan proje kapsamındaki ikinci feribot olan 'Hydra' ise bugün düzenlenen törenle suyla buluştu. Denize iniş törenine denizcilik sektörünün önemli temsilcileri katıldı. Projenin detay tasarımları, üç boyutlu modellemeleri ve üretim resimleri de grup şirketi olan Norse Dizayn tarafından hazırlandı.

TÜRKİYE-NORVEÇ YAKINLAŞMASI SEKTÖRE KATKILAR SAĞLADI

Norse Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Süngü, yaptığı konuşmada, projelerin sektöre önemli katkılar sunduğunu dile getirerek, "Son yıllarda gemi inşa alanında hız kazanan Türkiye-Norveç yakınlaşması şüphesiz sektörümüze önemli katkılar sağladı. Bizler de bu süreçte Türk-Norveç ortaklığıyla kurulan Norse markamızın temellerini attık. Kısa sürede önemli projelere imza atarak iki ülke arasındaki ilişkinin gelişmesine de katkılarda bulunduk. Serüvenimiz Norveçli balık çiftlikleri için çok maksatlı servis botları inşa ederek başladı" dedi.

YÜZDE 100 ÇEVRECİ ÇÖZÜM

Hydra'nın denize inmesinden dolayı heyecan duyduklarını dile getiren Süngü, projeyle ilgili detayları şöyle paylaştı:

"Feribotumuz dünyanın ilk hidrojenle çalışan feribotu olma özelliği taşıyor. Bu projeler iki eş projeden oluşmaktaydı. İlki tamamen elektrikle çalışan fakat hidrojen sistemine hazır olarak inşa edilen bir feribottu. Onu da burada inşa ettik ve 2 ay önce Norveç'e yolculadık. Norveç'te hidrojen teknolojisi tamamlandığında bu projeler dünyanın ilk hidrojenle çalışan feribotları olacak. Feribotlarımız 80 araç taşıma kapasitesine sahip aynı zamanda da 299 yolcu taşıyor. İnşa süreci yaklaşık 11 ay sürdü. Tüm ekibime ve tedarikçilerime teşekkür ediyorum. 2014 yılında yine Norveç'in öncülüğünde ilk elektrikle çalışan feribot inşa edilerek Norveç iç sularında seyre başladı. O feribottan sonra hızlı bir şekilde yenilenebilir enerji olarak görülen baterili feribotların üretimine devam edildi. Buradaki teknoloji biraz daha farklı çünkü hidrojen sistemi yüzde 100 çevreci bir çözümdür. Baterili sistemlerde bir süre sonra bir atık oluşabiliyor. Hidrojenle bu gibi problemlerin önüne geçmeye çalışılıyor."

NORVEÇ'İN İHRACATIMIZDAKİ PAYI YÜZDE 25 CİVARINDA

Törene katılan Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven ise, Hydra'nın denize inmesinden gurur duyduğunu belirtti.

Seven, "Ülkemiz özel yapı gemi ve yat ihracatı konusunda dünyada ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Feribot, fabrika balıkçı gemileri, mega yat inşasında Kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye önemli teslimler gerçekleştirerek adından sıkça söz ettirmektedir. Türkiye'nin yapmış olduğu ihracatın kilo fiyatı yaklaşık 1.3 dolardır. Özel maksatlı özel yapım gemi ihracat rakamına baktığımızda mutlaka 10 dolar kilo ihracat birim fiyatı üzerine çıktığını görüyoruz. Hem inovatif ürünler inşa ediyoruz hem de katma değeri yüksek ürünler ortaya koyuyoruz. Birliğimize kayıtlı bin 200'den fazla firma 2020 yılının ilk 10 ayında 963 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ihracat tutarı 2019 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25'lik bir artışı ifade ediyor. Norveç'in ihracatımızdaki payı ise yaklaşık yüzde 25 civarındadır" diye konuştu.


- Karaköse
Dünyanın ilk hidrojen yakıtlı feribotu suyla buluştu
Dünyanın ilk hidrojen yakıtlı feribotu suyla buluştu
Dünyanın ilk hidrojen yakıtlı feribotu suyla buluştu
Dünyanın ilk hidrojen yakıtlı feribotu suyla buluştu
Dünyanın ilk hidrojen yakıtlı feribotu suyla buluştu

Türkiye, İhracat, Norveç, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dünyanın ilk hidrojen yakıtlı feribotu suyla buluştu - Son Dakika Ekonomi


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