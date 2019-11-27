Dünyanın ilk HIV-pozitif sperm bankası Yeni Zelanda'da açıldı

HIV pozitif sperm bağışçıları için dünyanın ilk HIV pozitif sperm bankası, hastalıkla ilgili önyargılarla mücadele amacıyla Yeni Zelanda'da açıldı.

Tedavi ile viral yükü tespit edilemeyecek seviyede düşürülmüş olan üç HIV pozitif erkek, şimdiden sperm bankasına bağışta bulundu.

Bu durum, kandaki virüs seviyesinin, cinsel ilişki ya da doğumla geçemeyecek kadar düşük düzeylerde olması anlamına geliyor.

Sperm Pozitif adlı proje, 1 Aralık'taki Dünya Aids Günü öncesi üç hayır kuruluşu tarafından uygulamaya geçirildi.

Body Positive Yeni Zelanda Aids Vakfı ve Positive Women Inc adlı kuruluşlar, projenin, HIV'nin nasıl bulaştığı konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve hastalığı taşıyanlara karşı önyargıları azaltmasını umuyor.

Sperm bankası, tüm bağışçılarının HIV pozitif olduklarının olası taliplere açıkça söyleneceğini açıkladı. Ancak aynı zamanda başarılı bir tedaviyle virüsün doğacak çocuklara geçmesinin önlenebileceği de olası taliplere anlatılacak.

Üç bağışçıdan biri olan Ramien Rule-Neal, Yeni Zelanda Radyosu'na yaptığı açıklamada, iş yerinde HIV pozitif olduğunu açıkladığında zorbalığa maruz kaldığını ve sonunda işten ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

HIV'li bağışçı aynı zamanda iki çocuk babası

Rule- Neal "Bilim, ilaç tedavisi ile hastalığı bulaştırmayacak seviyeye gelebileceğinizi söylüyor. Birçok HIV kadın arkadaşımın çocuk saahibi olduklarını gördüm. Bilim ve ilaçlar size bu yeteneği geri veriyor" dedi.

1999'da HIV pozitif teşhisi konulan Rule-Neal evli, iki çocuk babası ve üç torunu var.

HIV virüsünün vücutta kendini kopyalamasını önleyen Antiretroviral terapi, kandaki virüs miktarını tespit edilemez düzeylere indirebiliyor.

Ancak HIV hala dünyanın en büyük kamu sağlığı sorunlarında biri. Geçen yıl yaklaşık 38 milyon kişi bu hastalığa yakalandı.