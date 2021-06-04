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Dünyanın ilk kadavradan rahim nakliyle doğan Ömer Özkan bebek 1 yaşında - Son Dakika

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakliyle doğan Ömer Özkan bebek 1 yaşında

04.06.2021 18:45

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakliyle doğan Ömer Özkan bebek 1 yaşında Anne Derya Sert, oğlunun 1 yaşının mutluluğunu paylaştı Anne Derya Sert: "İlk dişimiz de çıktı, diş buğdayını yaptık ve yaşımızı kutladık.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakliyle doğan Ömer Özkan bebek 1 yaşında

Anne Derya Sert, oğlunun 1 yaşının mutluluğunu paylaştı

Anne Derya Sert:

"İlk dişimiz de çıktı, diş buğdayını yaptık ve yaşımızı kutladık. Bu çok güzel bir duygu"

Prof.Dr. Ömer Özkan:

"Ömer Özkan bebeğe anneden sonra en çok ben sevinmişimdir"

"Şuanda bir sağlık sorunu olmadan sadece arada rutin kontrole geliyorlar"

ANTALYA - Antalya'da 10 yıl önce dünyadaki ilk kadavradan rahim naklinin ardından geçtiğimiz 4 Haziran'da annelik sevinci yaşayan Derya Sert'in oğlu Ömer Özkan bebek, bugün 1 yaşına girdi. Kucağına aldığı oğluyla mutluluğunu paylaşan anne Derya Sert, "İlk dişimiz de çıktı, diş buğdayını yaptık ve yaşımızı kutladık. Bu çok güzel bir duygu" dedi.

Mersin'de yaşayan ve doğuştan rahmi olmayan 32 yaşındaki Derya Sert'e, 10 yıl önce kadavradan alınan rahim, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 7 saat süren bir operasyonla nakledildi. Nakilden 10 yıl sonra Sert, kendi yumurtasıyla hamile kaldı ve geçtiğimiz yıl 4 Haziran'da ise 28 haftalık 760 gram erkek bebek dünyaya getirdi. 'Ömer Özkan' ismi verilen minik yavru, bugün 1 yaşına bastı. Mutluluğu gözlerinden okunan anne Derya Sert, kucağına aldığı oğluyla görüntülerini paylaştı. Sert, "Sen bir yaşına mı girdin. Benim oğlumun dişleri çıktı, bir yaşını da doldurdu. İlk dişimiz de çıktı, diş buğdayını yaptık ve yaşımızı kutladık. Bu çok güzel bir duygu. Çok güzel oldu. Durmuyor bu çocuk bebeğim" dedi.

"Sağlık sorunu yok"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Ömer Özkan bebeğinin bir yaşına gelmesinin kendileri için mutluluk verici dönemlerden olduğunu belirti. Ömer Özkan bebek bir yılı ailesiyle sağlıklı bir şekilde geçirdiğini dile getiren Prof. Dr. Ömer Özkan, "Bundan sonraki dönemde sağlıklı mutlu uzun bir yaşamları olur. Bu bir yıl içinde önceki dönemi düşününce aileye kendilerine nasıl mutluluk kattıklarını bize gönderdiği mesaj ve fotoğraflarla dile getiriyorlar. Şuanda bir sağlık sorunu olmadan sadece, normal kontrolleri de fazla kalmadı. Ama rutin bebeklerde yapılan kontroller için arada geliyorlar. Onun dışında memleketlerinde mutlu bir yaşam sürüyorlar" diye konuştu.

"Herhangi bir sıkıntı yok"

Ömer Özkan bebeğin erken doğum olarak dünyaya geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Özkan, "Bu nedenle birinci yıl demekle normal doğum zamanı olan ağustos ayını dikkate almak gerekir. Ağustos ayında normal bir bebeğin tüm kriterlerini karşılayacağını düşünüyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

"Çok mutluyuz"

Ömer Özkan bebeğin fotoğrafları ve videoları karşısında yaşadığı mutluluğun kelimelerle anlatılmayacağına değinen Prof. Dr. Özkan, "Çünkü büyük emek var. Bir şeyler yapıyorsunuz sonucunu göremiyorsunuz. Uzun zaman oldu çabalıyorsunuz, sıkıntıları çözmeniz gerekiyor. İnsan hayati öyle, araba tamiratı gibi değil. Sonunda bugünlere ulaştığımız için çok mutluyuz. Bu mutluluğu tarif edemem. Anneden sonra en çok sevinen kişi ben olmuşumdur" ifadelerine yer verdi.

"Mevzuat"

Derya Sert'in dünyanın kadavradan ilk başarılı rahim nakli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Doğumdan öncede başarılı olmakla birlikte doğumu olmayan rahim nakli ve sağlıklı bir nakildi. Dünyada bir çok ülkeye önderlik etmiş olduk. Bizden sonrada rahim nakli yapanlar oldu. Bir çok ülkede bebek sahibi olan aileler oldu. Derya'nın ilk cesur hareketi bizimde farklı bir ameliyat tekniğimiz vardı. İsmimiz literatüre girdi. Bundan sonraki süreçte insanların buna bir ihtiyacı var. Bunun tek yolu da rahim nakli görülüyor. Covid-19'dan sonra mevzuatın üzerinde durulması gerekiyor. Bir çok merkezde bu nakil yapılıyor olacak" dedi.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakliyle doğan Ömer Özkan bebek 1 yaşında
Dünyanın ilk kadavradan rahim nakliyle doğan Ömer Özkan bebek 1 yaşında
Dünyanın ilk kadavradan rahim nakliyle doğan Ömer Özkan bebek 1 yaşında
Dünyanın ilk kadavradan rahim nakliyle doğan Ömer Özkan bebek 1 yaşında

Akdeniz Üniversitesi, Derya Sert, Antalya, Haziran, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Dünyanın ilk kadavradan rahim nakliyle doğan Ömer Özkan bebek 1 yaşında - Son Dakika


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