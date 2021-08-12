Dünyanın ilk "Koku Akademisi" Beyoğlu'nda açıldı - Son Dakika

Dünyanın ilk "Koku Akademisi" Beyoğlu'nda açıldı

İSTANBUL - Dünyanın ilk Koku Akademisi Beyoğlu'nda açıldı. Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Kadim medeniyetlerden bu yana kültürün en önemli öğesi olan koku üzerine dünyadaki ilk akademi Beyoğlu'nda açıldı. Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile birlikte pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda davetli katıldı. Koku uzmanı Bihter Türkan Ergül tarafından açılan akademide dünyanın güncel parfüm literatürü, medeniyetlerin kadim ritüelleri, koku hakkında ulaşılan tarihi ve modern bilgiler aynı çatı altında buluşturuldu. Koku Akademisinde ilk aşamada temel iki branşta eğitim verilecek. Koku uzmanlığı analistçisi ve kokulu ürün pazarlama uzmanı olmak isteyen herkes Koku Akademisinde eğitim alabilecek. Temel eğitimlerin ardından Mesleki Yeterlilik Kurumunun sınavına girip yeterlilik sağlayan her öğrenci uluslararası geçerliliği olan Koku Uzmanlığı belgesine sahip olabilecek.

"Dünyanın ilk koku akademisinin burada açılmış olması önemli"

Akademinin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Şu anda Türkiye'nin gündemi ortada. Böyle güzel, yüzümüzün çok daha güleceği bir günde yaşadıklarımız bizleri biraz geriyor. Buruk bir program ve programlar yapıyoruz. Nereye gitsek aklımız televizyonlarda, kulaklarımız gelecek haberlerde. Ülkemizin farklı yerlerinde farklı hadiseler her an yaşanıyor. Ama bir yandan güzel şeyler de oluyor, iyilikler de yapılıyor. İyilerin de büyük bir mücadelesi var. Dünyanın, Türkiye'nin, İstanbul'u ilk koku akademisinin burada açılmış olması bana göre çok anlamlı bir olaydır. Koku ve insan arasındaki ilişki uzun uzun anlatılabilecek, kitaplara, akademiye konu alan bir alandır. Çünkü beş duyu organımızdan birine hitap eden bir özelliğimizden bahsediyoruz. Hep 'Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyle' deriz. Aslında koku en yakın arkadaşımızdır. 'Bana kokunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim' diyebiliriz. Ben hayırlara vesile olmasını dilerim. Koku akademisinin açılmasında Bihter Hanım'ın büyük bir gayreti var. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak bundan sonra da bu tür kültür, sanat, medeniyet ve inanç kokan bu alanın daha da hak ettiği yere taşınması konusunda elimizden geleni yapacağız" dedi.