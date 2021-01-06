Dünyanın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı Teknopark İstanbul'da üretildi - Son Dakika

Dünyanın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı Teknopark İstanbul'da üretildi

06.01.2021 15:05
Dünyanın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı Teknopark İstanbul'da üretildi, System.String[]

Teknopark İstanbul firmalarından Turing Kimya, bor minerallerinden dünyanın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı "Anti-rad'i" üretti.

Teknopark İstanbul firmalarından Turing Kimya, bor minerallerinden dünyanın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı "Anti-rad'i" üretti.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, yerli radyasyon kalkanının, gelecekte kurşun bazlı koruma yöntemlerinin yerini alması bekleniyor.

Yeni ve gelişmiş teknolojik çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğü Teknopark İstanbul'da bir ilke daha imza atıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu dünyada ilk kez üretimi sağlanan kurşunsuz radyasyon koruma plakası Anti-rad elde edildi. Anti-rad'ın, Türkiye'nin yıllık 40 milyon dolarlık kurşun ithalatını sonlandıracağı ve özellikle tıp alanında ithal edilen ağır ve oldukça tehlikeli kurşun levhaların yerini hızla alması bekleniyor.

Yerli, sağlıklı, hafif ve en önemlisi kurşun ile kıyaslanamayacak kadar avantajlı Anti-rad Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan da Radyasyon Geçirgenlik Belgesi'ne sahip. Turing Kimya, Anti-rad'ı Türkiye markası yapmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Teknopark İstanbul'da geliştirilen Anti-rad; kurşun kullanımının sağlık gerekçeleriyle azalması ve hatta tamamen bitmesi beklenirken son derece gelişmiş bir alternatif olarak öne çıkıyor. Daha az maliyetli oluşuyla da dikkati çeken Anti-rad, nükleer santrallerden uçaklara ve telefonlara kadar çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.

"Anti-rad'ı Türkiye markası yapmak ilk hedefimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turing Kimya kurucularından Tamer Çiçekçi, bor bazlı malzemenin özellikle 5G teknolojisi ile iletişim sektöründe büyük bir pazara hitap edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bor bazlı malzeme, 5G'nin oluşturacağı radyasyondan korunmada önemli bir rol üstlenecek. Türkiye, nükleer enerjiye karşı korunmada büyük bir stratejik güce sahip olacak. Anti-rad'ı Türkiye markası yapmak ilk hedefimiz. Türkiye'de devlet kurumlarıyla, radyasyonla alakalı tüm kurumlarla temas halindeyiz. Anti-rad'ı dünya pazarına taşımak için ölçeklendirme çalışmaları yapıyoruz. Global patent başvurumuzu 2020'nin mayıs ayında yaptık. Buluşumuzu dünyaya tanıtıp standart bir ürün olarak kullanılmasını sağlayacağız. Eş zamanlı olarak, üretim ve satışını da global pazara çıkarmayı planlıyoruz. Yurt dışında sanayideki özel sektör temsilcileri ile görüşüyoruz."

Teknopark İstanbul'da radyoaktiviteye ilişkin çalışmalara yoğunlaşan Turing Kimya, X ve gama gibi farklı frekanstaki ışınlar için değişik alanlarda kullanılan ürünler de geliştiriyor. Cep telefonlarında, duvar boyalarında, uçak kabinlerinde, tekstil dokularında kullanılan bu kompozit malzemeler iyonlaştırıcı olmayan radyoaktif ışınlara karşı koruma sağlıyor.

Radyasyon, İstanbul, Türkiye, Bor, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünyanın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı Teknopark İstanbul'da üretildi - Son Dakika Ekonomi


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