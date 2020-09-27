Dünyanın ilk Kürtçe mobil oyunu 'Bejan' galasını gerçekleştirdi - Son Dakika

Dünyanın ilk Kürtçe mobil oyunu 'Bejan' galasını gerçekleştirdi

Dünyanın ilk Kürtçe mobil oyunu olan Bejan, ilk galasını Diyarbakır'da gerçekleştirdi.

Dünyanın ilk Kürtçe mobil oyunu 'Bejan' galasını gerçekleştirdi, System.String[]

Dünyanın ilk Kürtçe mobil oyunu olan Bejan, ilk galasını Diyarbakır'da gerçekleştirdi. Galada konuşan proje sahibi Erkam Yazılım Genel Müdürü Behmen Doğu, oyunun tüm App Store ve Google Play'den indirilebileceğini söyledi. Kürtçe eğitim setinin satışının 29 Eylül itibarıyla sipariş edilebileceğini kaydeden Doğu, Bejan oyuncakların da önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacağını belirtti.

Batman firması olan Erkam Yazılımın geliştirdiği dünyanın ilk Kürtçe çocuk oyunu Bejan, ilk galasını Diyarbakır'da bir otelde gerçekleştirdi. Bejan oyun, Bejan çizgi film, Bejan eğitim seti ve Bejan oyuncak olmak üzere 4 farklı alanda piyasa çıkan Bejan projesinin tanıtım galasına yerel, ulusal ve uluslararası basın yoğun ilgi gösterdi. Pandemiden dolayı sadece basın mensupları ve şirket çalışanlarının katıldığı gala, projenin ana karakteri olan Bejan'ın Kürtçe ve Türkçe maske, hijyen ve sosyal mesafe uyarısını içeren animasyon gösterimi ile başladı.

Galada Bejan hakkında bilgi veren Erkam Yazılım Genel Müdürü Behmen Doğu, 4 alanda piyasaya sürülen Bejan projesinin tanıtımını yaptı. Diyarbakır Teknokent'te animasyon ve Kürtçe dublaj yapan 21 kişilik ekiple yoğun bir emek sürecinin ardından dünyanın ilk Kürtçe çocuk oyununu tasarladıklarını ifade eden Doğu, projenin Diyarbakır Dicle Teknokent AR-GE Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da onaylandığını söyledi. Projenin ilk ayağının Bejan oyun olduğunu aktaran Doğu, oyunun 2-5 yaş arası çocuklara hitap ettiğini söyledi. Doğu, çocukların oyun ile eğelenerek anadillerini öğreneceğini kaydetti.

Projenin Kürtçe'yi devam ve zenginleştirme amacı taşısa da Türkçe ve İngilizce dublajının da olduğunu aktaran Doğu, "Bejan kızımın adı, anlamı ise ağrısı ve sıkıntısı olmayan demektir. Projenin ismi buradan geliyor. Çocukluğumda birçok kültürün kendine has çizgi filmi vardı fakat sonradan bizim de böylesine evrensel bir çalışmamız neden olmasın diye düşündüm ve Erkam Yazılım olarak 2 yıl boyunca aktif çalıştık. Bu projeyi yoğun bir emek sonucu açığa çıkardık. Elbette ki eleştirilebilecek yönleri olacaktır. Bu eleştiriler bizim için ön açıcı olup, daha iyisi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Dünyanın ilk Kürtçe mobil oyunu 'Bejan' galasını gerçekleştirdi
Dünyanın ilk Kürtçe mobil oyunu 'Bejan' galasını gerçekleştirdi
Dünyanın ilk Kürtçe mobil oyunu 'Bejan' galasını gerçekleştirdi
Dünyanın ilk Kürtçe mobil oyunu 'Bejan' galasını gerçekleştirdi

Diyarbakır, oyunlar, Kürtçe, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 12:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünyanın ilk Kürtçe mobil oyunu 'Bejan' galasını gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi

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