DÜNYANIN İLK MAĞARA KİLİSESİ OLAN SAİNT PİERRE KİLİSESİ'NİN İSTİNAT DUVARI YIKILDI - Son Dakika
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DÜNYANIN İLK MAĞARA KİLİSESİ OLAN SAİNT PİERRE KİLİSESİ'NİN İSTİNAT DUVARI YIKILDI

20.02.2023 09:34
DÜNYANIN İLK MAĞARA KİLİSESİ OLAN SAİNT PİERRE KİLİSESİ'NİN İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde, Stauris Dağı'nın (Haç Dağı) batı yamacında yer alan ve 'Dünyanın ilk mağara kilisesi' olarak kabul edilen Saint Pierre Kilisesi'nin istinat duvarı yıkıldı.

Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde, Stauris Dağı'nın (Haç Dağı) batı yamacında yer alan ve 'Dünyanın ilk mağara kilisesi' olarak kabul edilen Saint Pierre Kilisesi'nin istinat duvarı yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde, Hatay'da dini toplantıların yapıldığı Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul edilen St. Pierre Kilisesi'nin istinat duvarı yıkıldı. 1963 yılında Papa VI. Paul tarafından "Hac yeri" ilan edilen St. Pierre Kilisesi de depremden etkilendi. Kilisenin istinat duvarı çöktü.

Saint Pierre Kilisesi veya Aziz Petrus Kilisesi Stauris Dağı'nın batısında kayalara oyulmuş 13 metre derinliğinde, 9,5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğinde bir mağaradan oluşuyor. Antakya'daki ilk Hristiyanların gizli toplantıları için kullandıkları bu mağara, Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor.

Hristiyanlığın Katolik, Ortodoks ve Protestanlık mezheplerine ayrılmadan önceki ilk kilisesi olarak da bilinen St. Pierre Kilisesi'nin duvarındaki hasar havadan görüntülendi.

- Hatay
Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Toros Dağları, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜNYANIN İLK MAĞARA KİLİSESİ OLAN SAİNT PİERRE KİLİSESİ'NİN İSTİNAT DUVARI YIKILDI - Son Dakika

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