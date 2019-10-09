Dünyanın ilk meclisinde Kur'an-ı Kerim ziyafeti

Patara Antik Kenti Kur'an-ı kerim tilavetine ev sahipliği yaptı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Antik Kenti'ndeki dünyanın ilk meclis binasında ilk kez Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. 2019 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kur'an ziyafeti programı düzenlendi.

Kaş'ın Patara Mahallesi'ndeki antik kentte bulunan dünyanın ilk meclis binasında gerçekleşen programa, Kaymakam Ulaş Akhan, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Müftüsü Ahmet Bayer, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, Süleymaniye Camii İmam Hatibi Ekrem Nalbant, Fatih Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Büyük çamlıca Camii İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu, ilçede görev yapan din görevlileri katıldı.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Bayer, bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftasının 'cami ve hayat' temasıyla kutlandığını belirterek, caminin hayatın merkezinde, hayatın aslında camiinin merkezinde olduğunu ifade etti.

Anekdotlarla konuyu anlatan Müftü Bayer, "Hayattayken camiye insanların omuzlarında ve başkalarının yardımıyla değil, güç kuvvet elimizdeyken kendi hür irademiz ve kuvvetimizle gelmemiz gerekmektedir. Bizler camiye geldiğimiz zaman cami hayatın merkezi anlamına gelmiş olacaktır. Camiyi hayatın merkezi haline getirmek istiyorsak merhamet yüklü bir peygamberin ümmeti olarak, bizler de merhameti onlara sunmalı, merhamet yüklenmeliyiz." dedi.

Müftü Bayer'in konuşmasının ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti, okunan dua ve yapılan ikramlarla program sona erdi.