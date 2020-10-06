Dünyanın ilk sanal gıda fuarı The Fource kasımda başlıyor

23-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın ilk sanal gıda fuarı The Fource için dijital basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve gıda ürünleri ihraç eden birlik başkanları katılarak gıda sektörü hakkında bilgi verdi.

Dünyanın ilk sanal gıda fuarı The Fource, 23-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Sanal fuar öncesi EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve gıda ürünleri ihraç eden birlik başkanlarının katılımıyla online basın toplantısı düzenlendi. Başkanlar, özellikle pandemide ihracat başarısı yakalayan gıda sektörü hakkında önemli bilgileri paylaştı.

"Gıda sektörünün en kapsamlı dijital kaynağı olacak"

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek The Fource sanal gıda fuarı, pandemi süreciyle sekteye uğrayan ticari girişimleri çağın sağladığı imkanlarla canlandırarak dünyanın dört bir yanındaki gıda sektörü paydaşlarına erişim sağlayan, yeni nesil bilgi, ticaret ve uluslararası gıda sektörünün en kapsamlı dijital kaynağı olacak. Dünyadaki değişimin hızına paralel olarak üyelerimizin değişen ihtiyaçlarına en iyi biçimde hizmet verebilmek için proaktif davranarak 'yeni normal' düzene hızlıca uyum sağlayıp sektör olarak tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve değişimi kendi lehimize çevirmek için dijital kanalları aktif bir şekilde kullanmaya başladık" dedi.

Tarım ürünleri ihracatı yüzde 4,8 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri olarak dijitalleşme sürecinde en hızlı pozisyon alan ihracatçı birliği olduklarını belirten Eskinazi, "Küresel ölçekte yaşadığımız bu salgın gıda ve tarım sektörlerinin ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunun bir kez daha farkına varılmasını sağladı. Pandemi sonrasında Türkiye'nin ihracatı 2020 ocak-eylül döneminde yüzde 10,9 düşerken, tarım ürünleri ihracatı aynı dönemde yüzde 4,8 artarak 17 milyar 130 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin ihracatını gıda ve tarım sektörlerinin ayakta tuttu. The Fource, çağın sağladığı imkanlarla gıda ihracatımıza yeni bir açılım getirecek. Dünyanın dört bir yanındaki gıda sektörü paydaşlarına erişim sağlayan, yeni nesil bilgi, ticaret ve uluslararası gıda sektörünün en kapsamlı dijital kaynağı olacak" diye konuştu.

"Panzehir olacak"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep de şunları söyledi:

"Pandemi döneminin olumsuzluklarına rağmen Türkiye, gıda sektöründe ne kadar güçlü ve istikrarlı ülke olduğunu bir kez daha ortaya koydu. The Fource, Türkiye ve dünyadan ünlü konukların katılımıyla gerçekleştirilecek seminer ve etkinliklerle gerçek fuar deneyimini aratmayacak. Fuarımız, gıda sektörünün aradığı taze kan olarak pandeminin tüm olumsuzluklarına karşı adeta panzehir olacaktır."

"Türk malı imajına katkıda bulunacağız"

Ticaret Bakanlığı ve TİM'in destekleriyle bu yıl sanal gıda fuarın temasını "Anadolu" olarak seçtiklerini ifade eden Celep, "Ülkemizin eşsiz topraklarına sahip 7 bölgesinden gelen hammaddeleri, lezzetli ve katma değerli ürünlerini ABD, Çin, Almanya ve Orta Doğu başta olmak üzere dünyadan gıda habitatında yer alan tüm oyuncuları buluşturacağız. Sanal fuar ile her gün gelişen Türk malı imajına katkıda bulunacağız. Tüm gıda ihracatçılarımızı fuara katılmaya davet ediyoruz. Kuru meyve sektörü, yıllık 1,5 miyar dolar ihracatla değerinde. Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde 2019-2020 sezonunu geride bıraktık. Sezonda, 1 milyar 500 milyon dolar döviz elde ettik" sözlerine yer verdi

Yüzde 38'lik ihracat artış hızı yakaladı

Eskinazi ve Celep'in konuşmalarının ardından birlik başkanları da kısa birer konuşma yaptı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanımız Mustafa Terci, pandemi döneminde yurt içi ve yut dışında yoğun talep gördüklerini, ihracatlarının 390 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, birliğin 2020 yılının ocak-eylül döneminde yüzde 38'lik ihracat artış hızı yakaladığını belirtti. Terci, sanal fuarın yabancı alıcılara ulamak için çok önemli fırsat olduğunu söyledi.

Kekikte yeni ekim sahaları

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı ise, pandemide 2020 ihracat rakamının 116 milyon 100 bin dolara ulaştığını, bu talebin artarak devam edeceğini öngördüklerini kaydetti. Yağcı, "Kekikte yeni ekim sahaların açılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği halindeyiz. Yıl sonunda ihracatımızı 200 milyon dolarlık hedefe ulaştırmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

" Suudi Arabistan'la, Irak'la ciddi sorunlar var"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit Bedri Girit, sektörle ilgili yaşanan sorunlara değindi. Girit, şunları söyledi:

"Türkiye genel ihracatı, iyi bir performans sergiledi ama tarım grubu içinde yumurta, süt, kanatlı et ve balıkta önceki yıl göre düşüklük var. Tarım performansının altında gidiyoruz ama sevindirici haber de var. Balda oldukça güzel performans yakaladık. Balık hemen hemen geçen seneki değerleri yakaladı. Yumurtada ciddi sıkıntılar var. Fuarı çok önemsiyoruz. Fuar, önemli bir buluşma noktası olacak. Geçen seneki performansın üzerine çıkmak istiyoruz. Bazı ülkelerle sıkıntı yaşıyoruz. Suudi Arabistan'la, Irak'la ciddi sorunlar var. Japonya, Suriye ile ilgili sıkıntılar ürüne de yansıyor. Buna karşılık Hong Kong, İsrail gibi ülkelerde güzel bir artış var. Bunlar bir nebze pansuman oluyor."

Yüzde 19 artış

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, pandemi süresinde sektörün verimli ve yoğun bir dönem geçirdiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Pandemi önlemlerine rağmen ihracatımızın aksamaması sayesinde ihracatımız ocak-eylül döneminde yüzde 19 artışla 715 milyon dolara ulaştı. Son bir yılda 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştirdik. 2020'nin tarım ve tarım ürünlerinin tamamı için verimli bir yıl olduğunu, pandeminin tarımın önemini ortaya çıkardığını söyleyebiliriz."

Zeytinyağında 102 milyon dolar ihracat

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kadri Gündeş ise, pandemide kahvaltı alışkanlığı nedeniyle zeytin ve zeytinyağında tüketimin arttığını, zeytinyağında 102 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Gündeş, sanal fuarda üyelerine katılım sağlamaları için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

"Ticaretle siyaseti karıştırmamamız lazım"

Online basın toplantısında basın mensuplarının da soruları yanıtlandı. Suudi Arabistan ile ilgili sorunlara ilişkin Celep, "Suudi Arabistan konusu spekülatif hareketlerden ibaret. Bizim çok güçlü olduğumuz taraflar da var. Biz de onlardan ciddi bir ithalat yapıyoruz. Bu tamamen siyasi bir ifade. Ticaretle siyaseti karıştırmamamız lazım. Hiçbir yansıma yok, hiçbir algı yok. Bu konuyu büyütmemizin de bir anlamı yok. Bu çerçevede The Fource Fuarı gerçek anlamda bizim sadece tarımla bağlantılı, gıda ve gıdayla bağlantılı ürünlerimizin dışında hem coğrafyamızdaki turizmimiz açısından hem gastronomimiz açısından çok iyi bir yapılanma olacak" dedi.

Birlik başkanlarının konuşmalarının ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi Sanal Fuarlar Komitesinde Ege İhracatçı Birliklerini temsil eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Türkmen Türkmenoğlu ve Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Burak Hucuptan konuşma yaptı. - İZMİR