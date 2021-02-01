Dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü tanıtıldı - Son Dakika

Dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü tanıtıldı

01.02.2021 17:23
Dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü tanıtıldı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü için, "Cumhurbaşkanımızın tanıttığı bu araç bir test aracı değil. Ön gösterim aracı da değil." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü için, "Cumhurbaşkanımızın tanıttığı bu araç bir test aracı değil. Ön gösterim aracı da değil." ifadelerini kullandı.

Varank, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ın da katıldığı programla tanıtılan dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Varank paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın tanıttığı bu araç bir test aracı değil. Ön gösterim aracı da değil. Seri üretim hattından çıkarak satışı gerçekleşen, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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