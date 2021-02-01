Dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü tanıtıldı
01.02.2021 17:23
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü için, "Cumhurbaşkanımızın tanıttığı bu araç bir test aracı değil. Ön gösterim aracı da değil." ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü için, "Cumhurbaşkanımızın tanıttığı bu araç bir test aracı değil. Ön gösterim aracı da değil." ifadelerini kullandı.
Varank, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ın da katıldığı programla tanıtılan dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Varank paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın tanıttığı bu araç bir test aracı değil. Ön gösterim aracı da değil. Seri üretim hattından çıkarak satışı gerçekleşen, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü." ifadelerine yer verdi.
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